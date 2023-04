VANCOUVER, BC, le 15 avril 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes est fière d'annoncer les gagnants des prix de l'ACJ 2022 pour le journalisme d'enquête exceptionnel, remis le 15 avril 2023.

Cela comprenait la présentation du prix McGillivray, remis à Grant Robertson, pour sa série « Inside Hockey Canada's Secret Funds : The hidden use of registration fees in sexual assault settlements, » publié par The Globe and Mail. Son travail a révélé comment chaque joueur qui a payé des frais à l'une des organisations nationales de sport les plus riches du Canada a contribué sans le savoir à fonds utilisés pour régler les plaintes et les poursuites pour agression sexuelle-- tandis que certaines des personnes blessées en jouant au hockey se sont battues pendant des années pour obtenir l'indemnisation qu'elles croyaient avoir le droit de recevoir.

Plus tôt dans la soirée, Robertson a été nommé un des gagnants dans la catégorie Nouvelles Écrites.

Les prix ACJ ont été présentés par Erica Johnson à la conclusion de la conférence de l'ACJ 2023 qui s'est tenue à Vancouver. Les finalistes qui n'étaient pas capables d'être présents ont participé à la cérémonie virtuellement, qui a également été diffusée en direct sur la page de Facebook de l'ACJ.

Les récipiendaires dans la catégorie NOUVELLES ÉCRITES sont (une égalité) :

Grant Robertson

Inside Hockey Canada's Secret Funds: The hidden use of registration fees in sexual assault settlements

The Globe and Mail

Jen St. Denis

Inside the Winters Hotel as It Burned

The Tyee

Les récipiendaires dans la catégorie MÉDIAS COMMUNAUTAIRES sont :

Julie Chadwick, Lauren Kaljur, Tegwyn Hughes

Investigating heat deaths in Nanaimo

The Discourse Nanaimo

La récipiendaire dans la catégorie REPORTAGE PARLÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) est :

Sabrina Myre

Après Daech, le cauchemar sans fin des enfants canadiens détenus en Syrie

Journaliste indépendente / Radio-Canada Info

Les récipiendaires dans la catégorie NOUVELLE PARLÉE (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :

Caroline Barghout, Kristin Annable, Amber Hildebrandt, Melanie Verhaeghe

A website designed to talk to strangers has become a haven for child sex predators, expert says

CBC News - Manitoba

Les récipiendaires dans la catégorie JOURNALISME PARLÉ COMMUNAUTAIRE sont :

Leisha Grebinski, Charles Hamilton, Chelsea Cross, Heather Morrison, Candice Lipski, Steven Adams

Community Support Workers

CBC News - Saskatchewan

Les récipiendaires dans la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES sont :

Robert Cribb, Declan Keogh, Max Binks-Collier, Danielle Orr

Suspended

Toronto Star / Investigative Journalism Bureau

Le récipiendaire dans la catégorie MÉDIAS EN LIGNE est :

Geoff Leo

Disputed History

CBC News - Saskatchewan

La récipiendaire du PRIX DU DROIT À L'INFORMATION est :

Priscilla Ki Sun Hwang

Thousands assigned to inactive immigration officers and IDs. Are you one of them?

CBC News - Ottawa

Ce prix est aimablement parrainé par le « Ken and Debbie Rubin Public Interest Advocacy Fund ».

Le récipiendaire dans la catégorie PHOTOJOURNALISME est :

Cole Burston

Portfolio

Freelance

Les récipiendaires dans la catégorie « SCOOP » sont (une égalité) :

Paul Hunter, Dave Rae, Sheldon Beldick, Michael Drapack

Multiple people allege former Mountie sexually assaulted them as teenagers

CBC News - The National

Vincent Larouche

Jugé dans un secret total

La Presse, Montréal

Les récipiendaires dans la catégorie D'EXCELLENCE AU QUOTIDIEN sont :

Soumission d'équipe

Inside the Ottawa convoy protest as police move in

CBC News - Front Burner

La récipiendaire dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT est :

Jana G. Pruden

In her defence

The Globe and Mail

Les récipiendaires du PRIX JHR / CAJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE sont (une égalité) :

Matt Galloway, Liz Hoath, Lara O'Brien, Lindsay Rempel, Julie Crysler, Cathy Simon, Raj Ahluwalia

The global refugee crisis, and what can be done to help

CBC Radio One - The Current

Ian Willms

A life -- and death -- in Fort Chipewyan, downstream from the oilsands

The Narwhal

La récipiendaire du PRIX JHR / CAJ POUR JOURNALISTES AUTOCHTONE ÉMERGENT.ES est :

Jennifer Francis

Portfolio

CBC News - Indigenous

Les récipiendaires du PRIX SCA CANADA / CAJ POUR LES REPORTAGES SUR LE SECTEUR TRAVAIL sont :

Kristin Nelson, Acey Rowe, Alison Cook, Jennifer Warren

The Last Coal Miners

CBC Radio One - The Doc Project

La récipiendaire du PRIX APTN / CAJ DE LA RÉCONCILIATION est :

Amanda Follett Hosgood

Repairing the Devastation of the Nechako Reservoir

The Tyee

Les récipiendaires du PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT sont :

Harvey Cashore, Lynette Fortune, Lyndsay Duncombe, Alicia Lee, John Badcock, Jonathan Castell

The Big Burn

CBC News - The Fifth Estate

La récipiendaire du PRIX ÉTUDIANT DE L'EXCELLENCE EN JOURNALISME est :

Sakeina Syed

End Of The Line

York University / Maisonneuve

Consistant avec l'information contenues dans la trousse de soumission, les juges avaient le pouvoir discrétionnaire de nommer entre un et cinq finalistes dans chaque catégorie de prix. Il y avait un total de 469 soumissions pour le programme de prix 2022.

Nous remercions les journalistes qui ont volontairement donné de leur temps et de leurs efforts pour examiner les soumissions et nommer les finalistes et gagnants dans chaque catégorie. Ce programme de prix ne fonctionne pas sans les journalistes et leurs salles de rédaction qui participent, effectuant leurs travaux disponibles pour être considérés, ou les juges qui prennent en charge le travail de révision des soumissions.

L'ACJ félicite tous les récipiendaires et finalistes, et remercie tous ceux qui ont soumis leur travail pour considération. Plusieurs juges ont une fois de plus noté l'excellente qualité et l'ampleur des pièces soumises au programme.

Les journalistes continuent de produire du travail saisissant, important et significatif qui éduque, informe, expose, découvre, affecte le changement et fait de nos communautés de meilleurs endroits où vivre. L'ACJ est fière de jouer un rôle dans la reconnaissance annuelle du meilleur de ce travail.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1 200 membres à travers le Canada. Les rôles principaux de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le développement professionnel de ses membres.

www.caj.ca | www.facebook.com/CdnAssocJournalists | www.twitter.com/CAJ

SOURCE Association canadienne des journalistes (ACJ)

Renseignements: Brent Jolly, président de l'ACJ - 289-387-3179, [email protected]; Jason Markusoff, président du comité des prix - [email protected]