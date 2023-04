Les opérations et l'expertise canadiennes aident à faire avancer les solutions logistiques novatrices pour l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde.

MISSISSAUGA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Un peu plus de deux ans après avoir annoncé son objectif mondial d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040, FedEx Corp. (NYSE : FDX) est à pied d'œuvre pour réaliser cette promesse -- en partie grâce aux efforts locaux menés par FedEx Express Canada.

FedEx s’efforce de livrer la carboneutralité d’ici 2040 (Groupe CNW/Federal Express Canada Corporation)

En 2020, FedEx Express Canada a fait son premier pas pour électrifier son parc de véhicules de ramassage-livraison avec le lancement, à Toronto, d'un projet pilote de vélo cargo électrique. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise possède l'une des plus grandes flottes de vélos électriques de tous les pays du réseau mondial de FedEx. Elle est également en train de construire une infrastructure de recharge dans ses installations canadiennes, y compris les 80 bornes de recharge qui ont déjà été installées en vue de la livraison de ses premières fourgonnettes électriques au cours des prochains mois.

Pour atteindre l'objectif de carboneutralité à l'échelle mondiale, l'entreprise vise à ce que, d'ici 2040, l'ensemble du parc de véhicules de ramassage et de livraison de colis de FedEx soit constitué de véhicules électriques. Dans le cadre de cet effort, FedEx Express prévoit que 50 % de ses achats mondiaux de véhicules de ramassage-livraison seront électriques d'ici 2025, pour atteindre 100 % d'ici 2030.

« Chez FedEx, nous voyons les choses de façon globale, ce qui nous donne une idée de l'impact que nous avons sur le monde », a déclaré Dean Jamieson, vice-président de l'exploitation de FedEx Express Canada. « Mais nous regardons aussi de l'avant et savons que notre travail a un impact significatif sur nos collectivités, profite à l'environnement et offre une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens. »

En plus d'être une bonne solution pour réduire les émissions provenant de la livraison au dernier kilomètre, l'introduction de vélos électriques peu polluants s'est avérée un ajout novateur et respectueux de l'environnement, contribuant à réduire la circulation et la pollution sonore. Au total, la flotte de vélos électriques canadiens a parcouru plus de 50 000 kilomètres -- sous la pluie, le soleil et la neige -- prévenant ainsi des émanations de CO₂ estimées à 14 tonnes. Comme le veut la tradition canadienne, les vélos peuvent circuler en toute sécurité en hiver, lorsque les pistes cyclables ont été déneigées. Les messagers à vélo sont équipés de vêtements pour temps humide et hivernal, et les vélos sont équipés de pneus neige pour gérer en toute sécurité les conditions routières enneigées ou glacées.

En ce qui concerne l'aviation, FedEx étudie tous les aspects : utilisation de carburants alternatifs, modernisation des avions, programmes d'économie de carburant et solutions de capture du carbone. Au Canada, FedEx a récemment terminé la transition de sa flotte d'avions B727 vers des B757, qui fournissent 20 % plus de capacité de charge utile et qui sont jusqu'à 36 % plus économes en carburant.

Expertise canadienne, impacts mondiaux

En raison du succès du Canada dans la mise en marché de la logistique durable, l'équipe canadienne a également collaboré à la mise à l'essai d'autres solutions pour réduire son empreinte dans les centres urbains bondés, dans le but d'apporter ces innovations partout dans le monde. FedEx a testé à Toronto et à New York un chariot électrique appelé BrightDrop Trace Move. Utilisé dans les environnements verticaux à forte densité de population, ce chariot peut contribuer à réduire la congestion de la circulation, à améliorer l'efficacité et à réduire les temps de marche au ralenti des moteurs pour les fourgons et les camions de livraison. Les messagers peuvent s'arrêter à plusieurs endroits sans avoir à recharger ou à trouver un stationnement dans des quartiers déjà achalandés. Les chariots BrightDrop Trace Move ont été mis à l'essai par FedEx au centre-ville de Toronto en 2020, et les tests reprendront au cours des prochaines semaines.

FedEx travaille également avec des organisations comme l'Institut Pembina sur des initiatives visant à soutenir la transition du Canada vers l'énergie propre. Elle continue d'investir dans des organisations caritatives comme Arbres Canada et Ecotrust Canada pour assurer que les organisations soucieuses de la durabilité puissent poursuivre leur travail essentiel de protection et d'amélioration de l'environnement pour les générations à venir.

« Le Mois de la Terre nous rappelle avec force que les individus et les organisations doivent agir, ajoute M. Jamieson. Nous savons que l'avenir de la planète est prioritaire pour un grand nombre de consommateurs, qui croient aussi que les entreprises sont responsables de la protection de l'environnement. Des investissements comme ceux-ci nous aideront à offrir des avantages environnementaux durables à nos clients, à nos coéquipiers et à notre planète. »

Pour en savoir plus sur la durabilité chez FedEx, visitez fedex.ca/durabilite.

Profil de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) propose aux consommateurs et aux entreprises du monde entier une vaste gamme de services de transport, de cybercommerce et de bureautique. Réalisant des revenus annuels de 93 milliards de dollars, l'entreprise fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses filiales gérées en collaboration, qui font front commun devant la concurrence et innovent en fait d'applications numériques sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige de ses 530 000 coéquipiers qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx tient à connecter les gens et les possibilités partout dans le monde de façon responsable et ingénieuse, dans le but d'atteindre la carboneutralité 2040. Pour en savoir plus, visitez fedex.com/about .

SOURCE Federal Express Canada Corporation

Renseignements: James Anderson, FedEx Express Canada, [email protected], 905 212-5372