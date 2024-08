POINTE-DE-L'ÉGLISE, NS, le 14 août 2024 /CNW/ - L'immigration francophone joue un rôle crucial dans le renforcement de notre identité nationale. C'est pourquoi le Canada redouble d'efforts pour accueillir de nouveaux arrivants d'expression française qui enrichiront le tissu linguistique, social, culturel et économique des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM).

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le nouveau Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM) sera lancé le 26 août 2024, en partenariat avec des établissements d'enseignement désignés (EED) postsecondaires de langue française et bilingues. Le ministre Miller a également annoncé l'ajout de dix communautés à l'Initiative des communautés francophones accueillantes (CFA). Le ministre a fait ces annonces à l'occasion du Congrès mondial acadien, en Nouvelle-Écosse.

Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire

Le Canada reconnaît que d'importants bassins d'étudiants étrangers d'expression française existent en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques, et que les taux d'approbation de permis d'études dans ces régions ont été faibles dans le passé. Grâce au nouveau programme pilote, nous rendrons l'accès au Programme des étudiants étrangers du Canada plus équitable pour un large éventail d'étudiants étrangers.

Le programme pilote est une mesure phare de la Politique en matière d'immigration francophone annoncée au début de l'année et profitera aux CFSM en les aidant à attirer et à retenir les étudiants étrangers. Pour améliorer le taux d'approbation, les étudiants et leurs familles bénéficieront d'une dispense de démontrer qu'ils quitteront le Canada à la fin de leur séjour temporaire. En outre, le seuil financier requis sera ajusté pour refléter 75 % du seuil de faible revenu associé à la municipalité où se trouve le campus principal de l'établissement.

Les participants au programme pilote bénéficieront également d'une voie d'accès direct pour passer d'un statut temporaire à un statut permanent après l'obtention de leur diplôme, et ils auront accès à des services d'établissement pendant leurs études pour les aider à s'intégrer avec succès dans leur communauté. Grâce à leurs compétences en français et à leur éducation canadienne, les diplômés seront en mesure de contribuer au marché du travail canadien et d'enrichir les CFSM dans tout le pays.

Bien qu'un plafond annuel pour la plupart des demandes de permis d'études ait été établi le 22 janvier 2024, le PPECFSM n'est pas inclus dans le plafond global. Chaque EED participant se verra attribuer un nombre limité de lettres d'acceptation qui pourront être délivrées dans le but de traiter les permis d'études dans le cadre du programme pilote.

Le nombre maximum de demandes de permis d'études qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) acceptera dans le cadre du programme pilote est de 2 300 pour la première année. Un plafond pour la deuxième année du programme pilote sera fixé d'ici août 2025.

Dix communautés francophones accueillantes additionnelles

Le 16 janvier 2024, IRCC a annoncé une série de mesures ambitieuses et historiques visant à favoriser l'immigration francophone dans les CFSM. Parmi ces mesures, on compte le renouvellement et l'expansion de l'Initiative des CFA.

La sélection des nouvelles CFA fait suite à un processus de concertation communautaire sous le leadership des Réseaux en immigration francophone et de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, appuyés par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada.

Chaque communauté a été sélectionnée sur la base de son potentiel à devenir une communauté francophone plus accueillante et inclusive. En d'autres mots, elle possède une population francophone et met en place un environnement où les nouveaux arrivants d'expression française au Canada ont le sentiment que leur identité est valorisée et où ils se sentent intégrés à la communauté d'accueil.

Les nouvelles communautés sont les suivantes :

Provinces Nouvelles communautés sélectionnées Colombie-Britannique Nanaimo Manitoba Rivière-Rouge (Ritchot, Salaberry, Montcalm et St-Pierre-Jolys) Nouvelle-Écosse Chéticamp (incluant Saint-Joseph-du-Moine) Nouveau-Brunswick Belle-Baie (incluant Bathurst et la Première Nation de Pabineau) Caraquet (incluant Rivière-du-Nord et Hautes-Terres) Région Restigouche-Ouest (Saint-Quentin et Kedgwick) Saskatchewan Prince Albert Ontario Cornwall District de Cochrane (Corridor de la Route 11) London

Avec ces nouvelles communautés, un total de 24 CFA d'un bout à l'autre du pays seront bien outillées pour faire vivre une expérience d'accueil facilitante et chaleureuse aux nouveaux arrivants d'expression française ainsi que pour soutenir leur processus d'intégration dans leur nouveau milieu de vie.

En accueillant des étudiants d'un groupe diversifié de pays et en accentuant la collaboration avec les partenaires communautaires pour bien servir les immigrants francophones hors Québec, nous faisons un pas de plus vers l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière d'immigration francophone pour les années à venir.

Citations

« La promotion du français est primordiale pour nous. En accueillant des immigrants francophones et en les appuyant dans leur processus d'intégration, nous contribuons à la revitalisation de ces communautés, tout en comblant leurs besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes tout aussi déterminés à aider les étudiants étrangers francophones à venir au Canada pour bâtir un avenir au sein de nos communautés francophones dynamiques, tout en contribuant au développement de la francophonie. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Soutenir la vitalité de nos communautés francophones au Canada, c'est aussi accueillir des étudiants étrangers et des immigrants d'expression française. Ce programme pilote fait justement cela. Il s'ajoute aux progrès que nous faisons, grâce au Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, en vue de renforcer l'immigration francophone et l'intégration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'initiative des CFA est un exemple éloquent de l'engagement des communautés francophones et acadiennes envers la réussite globale des personnes immigrantes. Depuis 5 ans, de nombreux leaders et bénévoles se sont mobilisés localement pour créer de nouveaux services destinés aux personnes immigrantes francophones. Ils et elles ont mis sur pied des activités favorisant le vivre-ensemble et l'inclusion et ont renforcé l'attractivité de nos communautés dans le but de faire croître l'immigration francophone. La FCFA est fière d'avoir coordonné le déploiement de cette initiative au niveau national, en facilitant notamment la concertation entre les communautés et le partage de pratiques prometteuses. Nous avons hâte d'élargir cet appui auprès des 10 nouvelles communautés annoncées aujourd'hui. »

- Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)

Faits en bref

Les participants au PPECFSM ne sont pas tenus de fournir une lettre d'attestation provinciale ou territoriale avec leur demande de permis d'études. Ils devront présenter une lettre d'acceptation d'un EED postsecondaire participant qui confirme qu'ils peuvent participer au programme pilote. Un maximum de 2 300 demandes seront acceptées pour traitement dans le cadre de la première année du programme pilote.

Les époux ou conjoints de fait et les enfants à charge des demandeurs principaux peuvent également venir au Canada dans le cadre du programme pilote et éventuellement demander la résidence permanente.

La page du PPECFSM reflétera les accords conclus avec des établissements d'enseignement participants, qui seront ajoutés au fur et à mesure.

En ce qui a trait à l'Initiative des CFA, les dix nouvelles communautés sont : Nanaimo (Colombie-Britannique), Rivière-Rouge ( Manitoba ), Chéticamp (Nouvelle-Écosse), Belle-Baie, Caraquet et la région de Restigouche-Ouest (Nouveau-Brunswick), Prince Albert ( Saskatchewan ) ainsi que Cornwall , le District de Cochrane (Corridor de la Route 11) et London ( Ontario ).

(Colombie-Britannique), Rivière-Rouge ( ), Chéticamp (Nouvelle-Écosse), Belle-Baie, et la région de Restigouche-Ouest (Nouveau-Brunswick), ( ) ainsi que , le District de (Corridor de la Route 11) et ( ). À travers le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, le gouvernement du Canada investit 50 millions de dollars pour appuyer la réussite du Parcours d'intégration francophone, ce qui inclut 11 millions de dollars sur quatre ans pour l'expansion de l'Initiative des CFA. Parmi les mesures du plan d'action dédiées à l'immigration francophone, on compte d'autres initiatives visant à faciliter l'intégration des immigrants francophones comme l'élargissement de l'offre de formation linguistique en français et en anglais.

