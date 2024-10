TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est fier d'annoncer qu'il accordera un financement de 700 000 $ pour soutenir les innovations neurothechnologiques au moyen de son programme Entrepreneuriat en neurotechnologie pour valider les innovations émergentes (NERVE). Sept entrepreneurs avant-gardistes de partout au pays ont chacun obtenu 100 000 $ en financement non dilutif, lequel leur permettra d'accélérer le développement de leurs entreprises en neurotechnologie. Ils participeront également à un programme de 12 mois qui offre du mentorat, du soutien aux entreprises et de la formation par des spécialistes.

En tant que plus important programme de financement canadien, le programme NERVE incite les jeunes entreprises à propulser leurs idées créatives, du concept à la commercialisation. La cohorte de cette année s'attaque à un large éventail d'enjeux liés à la santé cérébrale, à la neurodiversité et aux troubles neurologiques.

« Les plus récents bénéficiaires du programme NERVE travaillent à repousser les limites de la neurotechnologie. Leurs solutions ont le potentiel de créer des améliorations concrètes dans la vie des personnes touchées par des troubles cérébraux. L'équipe de l'IOC et moi-même sommes fiers de soutenir ces personnes novatrices qui parviennent à utiliser la recherche de pointe pour la matérialiser en technologies qui changent des vies », a déclaré Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau.

Sélectionnés cet été dans le cadre d'une compétition qui visait à présenter leur travail, les bénéficiaires de 2024 du programme NERVE sont les personnes suivantes :

Nicholas Calvert , de Yellowbird Diagnostics ( Ottawa, ON ), travaille à mettre au point un radiotraceur pour la tomographie par émission de positrons (TEP) qui améliorera l'identification des maladies cardio et neuro-inflammatoires, permettant de les détecter plus tôt et d'obtenir de meilleurs résultats de traitements.

Dion Kelly , de Possibility Neurotechnologies ( Calgary, AB ), travaille à la création d'une technologie accessible, contrôlée par le cerveau, qui permettra aux enfants neurodivergents d'interagir avec leur environnement en utilisant la pensée.

Kevin Betts , de Proteus Neurodynamics ( Port Coquitlam , C.-B.), travaille à la conception d'écouteurs électroencéphalographe (EEG) accordables pour améliorer la compréhension et le développement du langage chez les enfants autistes.

Lora Appel , de CaregiVR ( Toronto, ON ), travaille à changer la vie des personnes aînées en améliorant leur qualité de vie et en réduisant le fardeau des aidants professionnels grâce à une thérapie personnalisée qui utilise la réalité virtuelle.

Asem Bala , de Taylored Biotherapeutics ( Calgary, AB ), travaille sur le développement d'un traitement psychobiotique pour les problèmes de santé mentale.

David Singh , de Kelello Health ( Toronto, ON ), travaille à créer une plateforme de soins fondée sur des mesures afin de transformer la prestation des soins en santé mentale.

Kamyar Rouindej , de Hummingbird ( Kitchener, ON ), travaille à concevoir une technologie d'assistance qui permet aux personnes vivant avec un handicap de communiquer et d'interagir avec les autres au moyen d'appareils numériques contrôlés par la vibration de leurs cordes vocales.

L'honorable Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, a félicité le programme NERVE de l'IOC pour son rôle essentiel dans l'avancement du leadership de la province en matière de neurotechnologie et pour sa façon de favoriser une économie dynamique axée sur l'innovation.

« En investissant dans la prochaine génération d'entrepreneurs, l'IOC accélère la recherche de pointe et crée de nouvelles possibilités de croissance dans nos secteurs de la santé et de la technologie. Le travail présenté dans le cadre du programme NERVE ne représente qu'une fraction du talent que nous avons ici, chez nous et partout au Canada. J'ai très hâte de voir les effets positifs qu'auront ces outils et services novateurs sur la santé cérébrale et le bien-être au sein de la population de l'Ontario et des autres provinces », a-t-il déclaré.

Grâce au programme NERVE, un moteur clé de la commercialisation des neurotechnologies, l'IOC accélère la mise en œuvre de solutions révolutionnaires qui transforment la vie des personnes aux prises avec des problèmes cérébraux. Grâce à ces avancées, le Canada fait figure de chef de file mondial en matière d'innovations liées à la santé du cerveau. À ce jour, l'IOC a investi plus de 5 millions de dollars dans l'entrepreneuriat neurotechnologique, a soutenu 85 entrepreneurs et a aidé à commercialiser plus de 25 produits liés à la santé du cerveau.

À PROPOS :

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation, au profit de la patientèle et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux.

