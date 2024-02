TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Fastfrate Group est heureux d'annoncer qu'il a renouvelé et bonifié son entente à long terme avec Canadian Pacific Kansas City (CPKC). Cette nouvelle entente quinquennale prévoit des améliorations opérationnelles, des investissements dans les infrastructures et l'expansion des services à l'échelle du continent.

Cette entente solidifie et élargit le rôle de Canada Drayage Inc. (CDI) (une entreprise de Fastfrate Group) en tant que plus grand fournisseur de services de factage d'un océan à l'autre au Canada. Dans le cadre de cette annonce, CDI deviendra le plus important fournisseur de services de factage en Amérique du Nord pour CPKC.

« Fastfrate et CPKC ont établi un partenariat fructueux et collaboratif au cours des 58 dernières années, a expliqué Ron Tepper, président exécutif du Fastfrate Group. Cela dit, je n'ai jamais été aussi enthousiaste que je le suis aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur et de la portée des possibilités à venir. Nous sommes honorés d'être le partenaire de longue date de CPKC au Canada et enthousiastes à l'idée d'étendre nos activités aux États-Unis et au Mexique. C'est excellent pour nous, pour eux et pour nos clients. »

« Le prolongement de notre relation de plusieurs décennies avec Fastfrate Group offre d'énormes possibilités de croissance, a déclaré Jonathan Wahba, vice-président principal, Ventes et marketing, Transport en vrac et intermodal de marchandises, CPKC. Nous sommes particulièrement heureux d'élargir notre relation avec Canada Drayage Inc. et d'améliorer le service que nous offrons à nos clients communs en créant une première barrière privée dans le secteur, avec l'entrée FastPass de CPKC, à nos terminaux intermodaux de Toronto et de Montréal. »

Fastfrate Group et CPKC investiront dans la toute dernière technologie de barrière qui permettra à CDI d'avoir un accès immédiat par les entrées privées de Fastfrate dans les installations de CPKC à Toronto et à Montréal. Fastfrate Group consacrera également 15 acres de terrain de choix et investira 10 millions de dollars canadiens en vue de la création d'une cour à conteneurs à côté de l'installation intermodale de CPKC à Toronto et d'une cour de préchargement pour les clients des lignes à conteneurs nationales et internationales de CPKC. Les deux simplifieront les opérations et amélioreront la fluidité pour les expéditeurs nationaux et internationaux.

Dans le cadre de cette entente, Fastfrate Group fera la promotion du service en chargement complet de CPKC sur une ligne ferroviaire directe entre le Canada et le Mexique et de son service intermodal de transport en chargement partiel de premier ordre de tous les points au Canada, ainsi que du Midwest des États-Unis jusqu'au Texas, au Mexique et à tous les points entre les deux. Grâce à un investissement de 200 conteneurs en 2023 et de 200 conteneurs supplémentaires en 2024, Fastfrate déploiera immédiatement 100 conteneurs sur le service express Mexico-Midwest de CPKC pour répondre à la demande croissante pour le Mexique.

« Pour diverses raisons géopolitiques, économiques et environnementales, bon nombre de nos clients se tournent vers le Mexique comme nouveau centre de fabrication, d'assemblage et de distribution, a expliqué Manny Calandrino, chef de la direction de Fastfrate Group. Par conséquent, la demande de services de transport nord-sud surpassera celle de l'industrie, et notre entente avec CPKC nous positionne de façon unique pour devenir le chef de file du marché dans ce domaine. »

« Notre service express de premier plan Midwest-Mexique a ouvert la voie à d'importantes possibilités de conversion du transport routier au transport ferroviaire, et nous sommes heureux de voir Fastfrate déployer ses actifs au Mexique, a affirmé M. Wahba. Le partage des terminaux entre Fastfrate et CPKC au Canada, les barrières privées, les importantes capacités de factage et l'expertise considérable qui permet de travailler directement avec notre réseau ferroviaire les placent dans une position unique pour gagner sur ce marché. »

Cette nouvelle entente apportera des avantages au groupe de sociétés de Fastfrate, bien au-delà de CDI et du service de transport en chargement partiel. La plus récente acquisition de Fastfrate, Challenger Motor Freight, bénéficiera d'une gamme améliorée de services qu'elle pourra offrir à son plus grand segment de clients - les pièces automobiles juste à temps.

« Pour l'industrie automobile, les chemins de fer sont plus efficaces sur les plans environnemental, financier et opérationnel a expliqué Jim Peeples, chef de la direction de Challenger Motor Freight. Nous nous préparons maintenant à transporter les véhicules par train, nous nous attendons à une demande énorme et nous nous y préparons. »

En tant que l'un des clients les plus importants et les plus anciens de CPKC, et en tant que seul expéditeur colocalisé de CPKC à Toronto et à Montréal, Fastfrate Group est particulièrement bien placé pour tirer parti de la nouvelle portée transnationale que seul le réseau CPKC peut offrir.

