« La philanthropie est essentielle à l'avancement de la recherche médicale », a déclaré Louise Aspin, vice-présidente principale et directrice du développement à la Fondation UHN. « La famille Tepper est de généreux partisans du RUS. Nous sommes honorés que leur fondation, Audrey 's Place Fondation et Fastfrate Group soient également intervenus pour soutenir le travail des Drs Keshavjee et Fehlings.

La malformation de Chiari affecte 1% des enfants et se produit lorsque le crâne se développe à un rythme beaucoup plus lent que le cerveau en maturation, ce qui peut éventuellement endommager la moelle épinière. La recherche menée par le Dr Michael Fehlings au Krembil Brain Institute de l'UHN se concentre sur de meilleurs outils prédictifs et approches de traitement pour gérer les troubles de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, y compris la malformation de Chiari.

Le Dr Shaf Keshavjee est chirurgien en chef du département de chirurgie de Sprott à l'UHN. Il est également directeur du programme de transplantation pulmonaire de Toronto de renommée mondiale au Centre de transplantation Ajmera de l'UHN, qui a réalisé les toute premières greffes de poumon simples et doubles des décennies auparavant. Il a également développé des innovations qui lui permettent d'utiliser 40% des poumons donnés qu'il reçoit contre 15% ailleurs dans le monde.

« Audrey's Place soutient le RUS depuis de nombreuses années, et grâce à ce généreux don du Groupe Fastfrate, nous avons été en mesure de fournir un financement supplémentaire essentiel pour cette précieuse recherche sur la malformation de Chiari et la transplantation d'organes », a déclaré Audrey Tepper, fondatrice de la Fondation Audrey's Place.

À propos d'Audrey's Place

Audrey's Place Foundation est un organisme de bienfaisance fondé en 2010 par la famille Tepper de Toronto. La mission d'Audrey's Place est d'aider à financer les études postsecondaires et supérieures pour les personnes qui entrent dans le domaine des soins infirmiers. Ils se concentrent également sur le soutien du Réseau universitaire de santé de Toronto.

À propos de Fastfrate Group

Basée à Woodbridge, en Ontario, Fastfrate Group fournit des services de transport de pointe depuis plus de 50 ans. À partir de ce qui a commencé comme un LTL sur la route et transporteur intermodal, Fastfrate est devenu un groupe diversifié composé de plusieurs entreprises opérant à travers le Canada. Cette évolution offre maintenant aux clients une gamme complète de services de transport basés sur les actifs, y compris les services routiers, transfrontaliers, intermodaux, LTL et TL, le drayage et le transbordement, l'entreposage, la distribution, les services logistiques et le dernier kilomètre. S'il vous plaît visitez fastfrate.com pour plus d'informations.

À propos de la Fondation UHN

Faisant partie du Réseau universitaire de santé (RUS), la Fondation du RUS recueille des fonds pour la recherche, l'éducation et l'amélioration des soins aux patients à l'Hôpital général de Toronto et à l'Hôpital Western de Toronto, au Toronto Rehab et au Michener Institute of Education de l'UHN. Avec le soutien des donateurs, la Fondation UHN aide l'UHN à acquérir de nouvelles connaissances pour bâtir un monde plus sain. La UHN Foundation est une fusion de la Toronto General & Western Hospital Foundation et de la Toronto Rehab Foundation. uhnfoundation.ca

À propos du Réseau universitaire de santé

Le Réseau universitaire de santé (RUS) comprend l'Hôpital général de Toronto et l'Hôpital Western de Toronto, le Princess Margaret Cancer Centre, le Toronto Rehab et le Michener Institute of Education de l'UHN. La portée de la recherche et la complexité des cas au RUS en ont fait une source nationale et internationale de découverte, d'éducation et de soins aux patients. Il possède le plus grand programme de recherche en milieu hospitalier au Canada, avec des recherches majeures en arthrite, en cardiologie, en transplantation, en neurosciences, en oncologie, en innovation chirurgicale, en maladies infectieuses, en médecine génomique et en médecine de réadaptation. Le RUS est un hôpital de recherche affilié à l'Université de Toronto. uhn.ca

SOURCE Fastfrate Group

Renseignements: Anh Thai [email protected]