FASTFRATE ÉTABLIT SON PREMIER BUREAU INTERNATIONAL À CHICAGO (ILLINOIS)

CHICAGO, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Fastfrate Integrated Logistics, qui fait partie de Fastfrate Group, annonce l'ouverture officielle de son nouveau bureau aux États-Unis le lundi 24 janvier 2022.

Ce nouveau bureau situé à Chicago, en Illinois, élargit les capacités de transport de marchandises de Fastfrate sur le territoire des États-Unis au-delà de ses services de transport transfrontalier et permet la mise en œuvre de services nationaux aux États-Unis.

« Chicago est une ville idéale pour étendre notre présence, explique Manny Calandrino, chef de la direction de Fastfrate Group. « Cela nous permet de desservir l'ensemble des États-Unis à partir de l'une des plus grandes villes du pays. Les clients bénéficieront d'un service national géré depuis les États-Unis et d'un accès pratique à une source de contact unique en Amérique du Nord concernant toutes les solutions de transport et de logistique proposées par Fastfrate. »

La division des ventes et des opérations de Fastfrate conduira ses activités depuis le bureau de Chicago, tout en conservant des liens étroits avec le siège social de Fastfrate situé à Woodbridge, Ontario, Canada. Les services proposés par le bureau de Chicago sont notamment le transport de lots complets et de lots brisés, le transport intermodal, le transport aérien, les expéditions, le service de livraison d'urgence, le factage, ainsi que l'entreposage et la distribution.

« Élargir la division de cette façon constitue une expérience très intéressante, même si nous devons faire face aux défis liés à la pandémie. Depuis plus de 20 ans, Fastfrate Integrated Logistics propose des solutions de chaîne d'approvisionnement et des conseils en matière de transport et de logistique partout au Canada. En établissant notre premier bureau international à Chicago, les entreprises canadiennes et américaines peuvent maintenant s'appuyer sur Fastfrate Integrated Logistics pour tous leurs besoins nationaux en matière de transport de marchandises États-Unis, tout en regroupant toutes leurs opérations liées au transport et à la logistique sous l'égide d'une seule entreprise », ajoute Frank Figliomeni. président de Fastfrate Integrated Logistics.

« L'Illinois est vraiment l'un des principaux centres de transport et de logistique en Amérique du Nord », indique également M. Calandrino. L'État peut à juste titre se targuer de disposer d'un réseau routier et ferroviaire efficace, ainsi que de nombreux grands aéroports et ports maritimes conçus pour répondre aux besoins liés au transport d'aujourd'hui. Chicago, dans l'Illinois, s'est imposé comme un choix évident lorsque nous avons décidé d'ouvrir notre premier bureau en dehors du Canada. Nous sommes absolument ravis d'être ici. »

À propos du groupe Fastfrate

Établi à Woodbridge, en Ontario, Fastfrate Group propose des services de transport de premier plan depuis plus de 50 ans. D'un transporteur routier de charges brisées assurant également des services de transport intermodal, Fastfrate est devenu un groupe diversifié composé de plusieurs entreprises actives partout au Canada. Cette évolution permet désormais aux clients de bénéficier d'une gamme complète de services de transport reposant sur l'actif, notamment le transport routier, le transport transfrontalier et intermodal de lots complets et de lots brisés, le factage, l'entreposage, la distribution, ainsi que les services logistiques et de livraison du dernier kilomètre. Veuillez visiter fastfrate.com pour obtenir de plus amples renseignements.

