BMO est la seule institution financière à figurer parmi les 30 meilleurs lieux de travail pour les innovateurs

CHICAGO et MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - BMO est la seule institution financière à figurer parmi les 30 premières entreprises de la cinquième liste annuelle Best Workplaces for Innovators, les meilleurs lieux de travail pour les innovateurs, de Fast Company, qui rend hommage aux organisations qui s'engagent à encourager et à développer l'innovation à l'échelle de l'entreprise.

Élaboré en collaboration avec Accenture, le palmarès 2023 des meilleurs lieux de travail pour les innovateurs classe 100 lauréats issus de divers secteurs, dont le divertissement, la biotechnologie, les biens de consommation emballés, le marketing, l'éducation, les soins de santé et bien d'autres encore. Les rédacteurs de Fast Company et les chercheurs d'Accenture ont collaboré pour évaluer près de 1 000 candidatures, et un panel de huit juges distingués a examiné et approuvé les 100 meilleures entreprises qui favorisent une forte culture de l'innovation en encourageant les employés à tous les niveaux à découvrir, explorer et inventer.

« Pour prospérer dans un monde en évolution rapide, les lieux de travail doivent activement favoriser une culture qui donne aux gens l'espace nécessaire pour innover à partir d'un lieu de courage et d'ingéniosité, a déclaré Sean Ellery, chef, Numérique et innovation, Services bancaires aux grandes entreprises, BMO. Lorsque les dirigeants positionnent les défis comme des occasions d'apprentissage, cela permet à chacun d'expérimenter et de prendre des risques sur de nouvelles solutions audacieuses à la pointe de l'industrie qui aident nos clients à améliorer leurs finances. »

« En matière d'innovation, d'exploitation efficace de partenaires de pointe et d'intégration transparente avec ses clients, BMO a réalisé des progrès incroyables dans les secteurs des services bancaires aux grandes entreprises, de la technologie, des marchés financiers et des services bancaires aux particuliers en Amérique du Nord, a ajouté Brett Pitts, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, à BMO. Nous travaillons dans l'un des espaces les plus novateurs du secteur des services financiers, et il est fantastique d'être reconnu pour avoir favorisé la création d'un milieu de travail où nous réussissons dans un environnement aussi dynamique dans lequel les meilleures personnes du secteur peuvent offrir des expériences et des technologies de pointe aux clients de BMO. »

Au cœur du succès de BMO se trouvent des équipes talentueuses qui transforment les services bancaires grâce à l'innovation. BMO s'est associé au centre technologique 1871 de Chicago pour créer WMNfintech, conçu pour aider à combler le fossé entre les hommes et les femmes dans la communauté des entreprises technologiques et en démarrage, et pour donner à davantage de femmes entrepreneures la possibilité de mettre au point des technologies et des produits innovants. BMO a également lancé un laboratoire d'innovation où les employés peuvent tester et donner leur avis sur des produits et services nouveaux ou mis à jour.

BMO continue d'offrir des expériences numériques de premier plan qui aident les entreprises à croître et à prospérer. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de BMO à offrir des services bancaires de haute qualité et sans friction, dont en voici quelques exemples :

automatisation : le portail des développeurs et les interfaces API de BMO offrent aux clients de la Banque un éventail toujours croissant de fonctions d'automatisation qui rendent plus efficace l'intégration de BMO dans leurs outils bancaires quotidiens;

portail des développeurs et les interfaces API de BMO offrent aux clients de la Banque un éventail toujours croissant de fonctions d'automatisation qui rendent plus efficace l'intégration de BMO dans leurs outils bancaires quotidiens; soutien en libre-service : l a plateforme ServiceNow permet aux clients de BMO d'accéder facilement à des options de soutien libre-service, ce qui permet aux équipes de soutien de se concentrer sur les problèmes liés au soutien à valeur élevée et aux services-conseils;

a plateforme ServiceNow permet aux clients de BMO d'accéder facilement à des options de soutien libre-service, ce qui permet aux équipes de soutien de se concentrer sur les problèmes liés au soutien à valeur élevée et aux services-conseils; intégrations : Place de marché BMO est un guichet unique pour les partenariats avec des tiers, y compris Xero, que les clients de BMO peuvent connecter à leurs comptes pour créer une expérience bancaire plus efficace et personnalisée;

BMO est un guichet unique pour les partenariats avec des tiers, y compris Xero, que les clients de BMO peuvent connecter à leurs comptes pour créer une expérience bancaire plus efficace et personnalisée; modernisation des paiements : le service de dépôt mobile FlexiDépôt BMO et le système de paiement en temps réel (RTPMD) de BMO aident les clients des services bancaires aux entreprises et aux grandes entreprises à améliorer leurs finances en rendant les paiements simples et pratiques.

Pour plus d'informations sur les prix, consultez le site www.fastcompany.com/best-workplaces-for-innovators/list (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327