SAINT-LIBOIRE, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Farinart, spécialiste de la transformation de grains pour l'industrie de la boulangerie, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de produits destinés aux boulangeries artisanales désirant faire des pains carboneutres.

Une gamme pensée pour la boulangerie artisanale d'ici

Les allégations environnementales et de naturalité figurent parmi les segments à plus forte croissance, particulièrement en boulangerie. Cette tendance reflète l'évolution des attentes des consommateurs, dont plus de la moitié privilégient désormais des produits issus de pratiques agricoles durables, et confirme la pertinence de solutions locales, performantes et responsables pour les boulangers artisanaux.

La nouvelle gamme Farinart de farines intégrales moulues sur pierre est entièrement à base de grains cultivés au Québec selon les principes de l'agriculture régénératrice. Elle comprend une farine de blé tendre rouge d'automne, une farine de blé dur roux d'automne, une farine de seigle d'hiver ainsi qu'une farine d'orge d'hiver malté. « La boulangerie artisanale s'impose comme l'un des moteurs d'innovation du secteur nord-américain. Les boulangers recherchent aujourd'hui des ingrédients qui ont du sens, autant du point de vue de la performance que de leur impact environnemental. Avec cette nouvelle gamme, nous leur offrons des solutions concrètes, locales et cohérentes avec leurs valeurs », affirme Elisabeth Brasseur, vice-présidente, ventes et innovation chez Farinart.

L'agriculture régénératrice au cœur de l'innovation

À travers ce lancement, Farinart confirme également son engagement envers l'agriculture régénératrice, une approche qui vise à restaurer la santé des sols, favoriser la biodiversité et renforcer la résilience des écosystèmes agricoles.

« En travaillant directement avec les producteurs, nous sommes capables de créer des produits qui soutiennent l'agriculture locale tout en offrant une traçabilité et une qualité exceptionnelles à nos clients », ajoute Elisabeth Brasseur.

À propos de Farinart

Farinart est une entreprise privée exploitant quatre (4) usines au Canada. Grâce à notre approvisionnement stratégique en ingrédients issus de l'agriculture biologique, conventionnelle et régénératrice, nous développons des mélanges de céréales personnalisés, de mélanges à pâtisserie, de grains germés et de farines de spécialité pour l'industrie de la boulangerie. Consultez notre offre de produits.

SOURCE Farinart Inc.

Contact et relations média Jacinthe Côté, [email protected]