SAINT-LIBOIRE, QC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Farinart, spécialiste de la transformation de grains pour l'industrie de la boulangerie, annonce aujourd'hui le lancement de sa stratégie ESG. Cette nouvelle stratégie, inscrite dans une démarche d'innovation continue, vise à améliorer la densité nutritionnelle et à réduire l'empreinte carbone des produits de boulangerie grâce à des procédés naturels, des formulations clean label et un soutien à la transition aux pratiques agricoles durables.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la prise d'action face aux enjeux nutritionnels et environnementaux devient incontournable. Selon les rapports de NielsenIQ publiés en septembre et en décembre 2025, en dehors du prix, le facteur influençant le plus les comportements de consommation alimentaire est la santé et le bien-être. Cette tendance devrait continuer à s'accentuer en 2026, puisque 43 % des consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour des options plus saines. Les critères ESG et la durabilité sont désormais des prérequis ; le consommateur d'aujourd'hui attend des bénéfices concrets qui simplifient son quotidien et soient en adéquation avec ses valeurs.

« L'élaboration de cette stratégie ESG a été une opportunité de refléter sur nos pratiques d'affaires afin de nous établir comme un acteur investi dans l'amélioration et la promotion de produits de boulangerie et prémixes sains pour les consommateurs et qui favorise la régénération des sols. En structurant notre approche, cela nous donne un cadre clair pour agir, avec des objectifs, des indicateurs et des échéanciers, et pour mobiliser nos équipes et nos partenaires autour d'une croissance qui respecte la nature, la santé et les communautés », déclare Elisabeth Brasseur, Vice-présidente, Ventes & Innovation chez Farinart.

À propos de Farinart

Farinart est une entreprise privée exploitant quatre (4) usines au Canada. Grâce à notre approvisionnement stratégique en ingrédients issus de l'agriculture biologique, conventionnelle et régénératrice, nous développons des mélanges de céréales personnalisés, de mélanges à pâtisserie, de grains germés et de farines de spécialité pour l'industrie de la boulangerie. Consultez notre offre de produits.

Contact et relations média : Jacinthe Côté, [email protected]

SOURCE Farinart Inc.