Familles d'accueil de proximité - La FFARIQ demande au ministère d'appuyer la recommandation du Protecteur du citoyen

« On ne peut pas tolérer un système deux poids, deux mesures »

- Mélanie Gagnon, présidente par intérim de la FFARIQ

QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) a pris connaissance du Rapport annuel d'activités 2023-2024 du Protecteur du citoyen déposé jeudi et appuie activement la recommandation demandant au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de reconnaître les familles d'accueil de proximité.

« Les familles d'accueil de proximité qui sont souvent des membres de la famille comme une grand-mère ou un oncle n'ont pas le droit au même traitement que les familles d'accueil régulières ce qui est inéquitable », a déclaré la présidente par intérim de la FFARIQ, Mélanie Gagnon. « Encore aujourd'hui, il est inacceptable que des enfants soient victimes de lésion de droit en fonction du statut de leur famille d'accueil. », ajoute-t-elle.

Pour une reconnaissance juste des familles d'accueil de proximité

Le Protecteur du citoyen souligne dans son rapport que les familles d'accueil de proximité, bien que répondant aux mêmes besoins que les familles d'accueil accréditées, reçoivent une allocation considérablement moins élevée. En effet, la différence est criante : 32,21 $ par jour pour une famille d'accueil de proximité versus 81,35 $ pour une famille d'accueil régulière (soit une différence de 49,19 $). De plus, les familles d'accueil de proximité ne sont pas éligibles aux allocations pour les vêtements et autres allocations visant à combler les besoins essentiels, les forçant à se battre pour obtenir le soutien nécessaire.

« Comment peut-on tolérer un système deux poids, deux mesures ? » s'indigne Mme Gagnon. « Ces familles sont prises en otage par un système qui ne leur donne pas les moyens d'offrir aux enfants un environnement stable et sécurisant », poursuit-elle.

La FFARIQ dénonce également les délais inacceptables dans l'évaluation des familles d'accueil de proximité et du refus de bénéficier, entre autres, de l'allocation journalière de 5 $. En soutien à la recommandation du Protecteur du citoyen, elle demande au MSSS de rectifier le tir immédiatement en accordant aux familles d'accueil de proximité les mêmes droits et le même soutien financier que les familles d'accueil régulières. Il en va du bien-être et de la stabilité des enfants de la protection de la jeunesse.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ célèbre cette année ses 50 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants. Pour en connaître davantage sur la mission de la FFARIQ, visitez le site web : FFARIQ.org.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Source : Mélanie Gagnon, Présidente par intérim, FFARIQ; Renseignements et contact média : Appolline Risacher, Conseillère, Hill & Knowlton, Cellulaire : 418-559-8930, Courriel : [email protected]