Famille et santé mentale : s'outiller pour mieux vivre ensemble, grâce à la thérapie conjugale et familiale

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - En cette journée internationale des familles, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) lance la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec qui se déroule du 15 au 21 mai sous le thème Famille et santé mentale : s'outiller pour mieux vivre ensemble. Avec ce thème bien de son temps, l'Ordre souhaite mettre de l'avant les compétences et l'expertise des thérapeutes conjugaux et familiaux (T.C.F.), des professionnels encore trop souvent méconnus de la population.

Lien d'inscription pour la conférence : https://bit.ly/41r0VMP

Pour une première fois, l'Ordre mise sur une conférence virtuelle gratuite s'adressant aux parents et aux jeunes qui porte sur le thème de la Semaine. Cet événement aura lieu le 24 mai en soirée et prendra la forme d'un entretien entre l'animatrice, autrice, et conférencière, Varda Étienne, et la Dr Marjorie Rabiau, thérapeute conjugale et familiale et psychologue. On y démystifiera la thérapie familiale et on y donnera des pistes d'actions aux familles qui composent encore avec les effets de la pandémie et du confinement sur leur santé mentale et leurs relations familiales. Les participants sont invités lors de leur inscription à soumettre une problématique pour laquelle ils aimeraient obtenir les conseils d'un ou d'une T.C.F.

Toute personne s'intéressant à la santé mentale dans un contexte familial peut s'y inscrire à cette adresse : https://bit.ly/41r0VMP.

« Les T.C.F., comme Dr Rabiau, sont les seuls professionnels d'abord et avant tout formés pour intervenir auprès des couples et des familles. Avec une maîtrise ayant exigé plus de 900 heures de cours et 800 heures de stage portant sur l'intervention auprès des couples et des familles ainsi qu'avec leur permis de psychothérapeute en poche, les T.C.F. peuvent apporter une aide déterminante aux couples et familles qui vivent des difficultés conjugales, familiales et relationnelles entre eux ou avec l'entourage. Qu'on soit parent ou encore, qu'on ait des défis à relever avec ses parents ou ses frères et sœurs, cette conférence proposera des pistes de réflexion et d'action », lance Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre.

« La santé mentale n'est pas juste une problématique individuelle. Elle est aussi un enjeu familial et elle s'imbrique dans d'autres systèmes, les écoles ou les milieux professionnels, par exemple. La pandémie a exercé des pressions énormes sur les personnes, les couples, les familles, et tous les systèmes qui les entourent. En plus d'exacerber les difficultés de santé mentale, elle a mis en relief l'interdépendance entre tous ces systèmes. Le 24 mai, nous discuterons ensemble de pistes pour faire face aux difficultés de santé mentale dans un contexte postpandémique, dans le milieu familial, et au-delà », explique Dr Marjorie Rabiau.

Une profession freinée dans son développement au Québec

Bien que le Québec vive une pénurie de professionnels en santé mentale et en relations humaines sans précédent, le développement de la profession de thérapeute conjugal et familial est ralenti depuis de nombreuses années en raison de l'inexistence du titre d'emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux. L'absence du titre d'emploi dans le réseau limite par conséquent le nombre de milieux de stages et donc, le développement de programmes de maîtrise en thérapie conjugale et familiale à travers le Québec. Au bout du compte, c'est la population qui est privée d'un accès gratuit aux services des seuls professionnels d'abord et spécifiquement formés pour intervenir auprès des couples et des familles.

L'Ordre collabore activement avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) qui prépare le dépôt d'une demande en faveur de la création du titre d'emploi de T.C.F. devant le comité patronal de négociation concerné.

À propos de l'OTSTCFQ

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 500 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 295 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

