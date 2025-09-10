Faits saillants du conseil d'arrondissement du 2 septembre 2025

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), qui s'est tenue le mardi 2 septembre à la Maison du citoyen ainsi qu'en webdiffusion, plusieurs annonces ont été faites par les membres du conseil.

Rétablissement du lien cyclable et piétonnier dans le secteur du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Depuis la fermeture de la piste cyclable qui traversait l'usine d'épuration Jean-R. Marcotte (en raison des travaux à l'usine), le lien de transport actif entre le nord et le sud du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies était manquant. Or, après plusieurs mois de négociation entamée en 2022, la Ville de Montréal et Hydro-Québec ont conclu une entente pour l'aménagement d'un sentier polyvalent sur une portion de l'emprise de transport d'électricité située entre les boulevards Gouin et Maurice-Duplessis, dans l'Est de Montréal.

Ce projet vise à offrir un nouvel espace sécuritaire et accessible pour les déplacements actifs, tout en valorisant un corridor jusqu'ici peu utilisé. Le sentier, réalisé en criblure de pierre, mesurera 1,35 km de long et 4 mètres de large. Il sera entièrement dédié aux piéton(ne)s et cyclistes, sans croisement avec la circulation automobile. En plus du tracé, le projet prévoit l'ensemencement de végétaux à faible entretien le long du parcours ainsi que l'installation de mobilier urbain pour favoriser la détente.

Les travaux débuteront à l'automne 2025 et se poursuivront à l'été 2026. Ce nouvel aménagement s'inscrit dans les efforts de la Ville pour améliorer la qualité de vie de la population, encourager la mobilité durable et renforcer le réseau d'infrastructures vertes. Le Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal assume 100 % du montant de l'investissement estimé à quelque 1,2 M$.

Des nouveaux trottoirs sur la 71e Avenue

Le conseil a aussi adopté l'octroi d'un contrat à l'entreprise Les Pavages Céka inc., au montant de 1 367 426,71 $, taxes incluses, pour la poursuite des travaux sur la 71e Avenue. Les travaux consistent à l'ajout d'un trottoir, de saillies et de dos d'âne sur la 71e Avenue, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la 5e Rue, ainsi que de dos d'âne sur la 70e Avenue, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la 5e Rue. Il s'agit de la deuxième partie des travaux sur la 71e Avenue qui avaient été entamés l'an dernier. La 71e Avenue est une des rues qu'on appelle "en macadam", c'est-à-dire sans bordures ni trottoirs. Les interventions de l'arrondissement permettront de venir régler les enjeux de sécurité pour les piéton(ne)s (mesures de réduction de vitesse) et au niveau de la gestion des eaux pluviales.

Projet de patinoire réfrigérée

Le conseil d'arrondissement a recommandé de ne pas donner suite à l'appel d'offre public pour la construction d'une patinoire réfrigérée extérieure couverte au parc Saint-Jean-Baptiste. En effet, le contexte économique a notamment des effets importants sur le coût des matériaux, notamment le bois d'œuvre et l'acier.

"C'est malheureux, mais puisqu'il est de notre devoir de gérer les fonds publics d'une manière rigoureuse et transparente, c'est une décision responsable dans les circonstances. Toutefois, cela ne remet aucunement en doute le projet.", de commenter la mairesse d'arrondissement, Caroline Bourgeois.

À l'heure actuelle, il est souhaité par l'administration en place que le projet retourne en appel d'offre dans un moment qui sera plus favorable.

Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles

L'arrondissement poursuit son soutien à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Dans un premier temps, les élu(e)s ont voté en faveur de l'octroi d'une contribution financière de 120 000 $ répartie sur quatre ans à l'organisme La compagnie des autres dans le cadre du soutien à la mission. Cette compagnie d'arts du cirque est le seul organisme de son domaine établi sur le territoire de RDP-PAT. Son expertise est reconnue dans le réseau de la création et de la diffusion et ils ont mis sur pied le Centre de création des arts du cirque dans les locaux de l'église Saint-Enfant-Jésus dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles. Avec ce soutien financier, La compagnie des autres viendra garantir une animation haute en couleurs avec, notamment, la réalisation du Festival Pointô - cirque et rue, des animations circassiennes ponctuelles sur la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles et au Parc du Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles lors des journées de marché public et la présentation de représentations dans le cadre de sorties de résidence de création.

L'arrondissement a aussi annoncé une contribution financière de 200 000 $ à la Société de patrimoine de la Pointe-aux-Trembles, une entité de la Société de développement Angus (SDA), pour la mise en valeur de l'église Saint-Enfant-Jésus. Il s'agit de la deuxième phase du projet d'investissement de la SDA, qui transformera le site patrimonial de l'église en un pôle multifonctionnel à vocation culturelle, communautaire, touristique et gastronomique. La contribution de 200 000 $ de l'arrondissement, obtenue du Service de développement économique, soutiendra la rénovation de l'église et sa reconversion en espace culturelle.

Par ailleurs, une autre résolution a aussi été signée pour l'utilisation de locaux dans l'église par l'arrondissement. Le bail, effectif dès la fin des travaux de l'église et d'une durée de cinq ans, prévoit la location d'une salle d'environ 3 229 pi² avec une scène adjacente de 753 pi², au rez-de-jardin à raison de quatre jours par année et d'un espace d'entreposage d'une superficie de 400 pi² dans un garage situé à l'arrière de l'église. Ce bail permettra à l'arrondissement de disposer d'espace pour le déploiement et l'entreposage de son matériel dans le cadre de l'organisation de ses événements signatures comme Magie d'automne.

Vers le Milebrook 2

Le développement immobilier se poursuit sur la rue Sherbrooke Est. L'arrondissement a autorisé la signature d'une entente avec Gestion Immobilière Courose inc., pour la réalisation de travaux d'infrastructures municipales dans le cadre du projet de développement du terrain vacant situé au coin des rues Sherbrooke Est et de Famille-Dubreuil, dans le district de la Pointe-aux-Prairies. Le projet le MileBrook 1 et 2 apportera à terme 780 nouvelles unités de logement dans le secteur de l'Est de l'île.

Cessation de terrain derrière l'école Notre-Dame pour sécuriser l'accès piéton

Le conseil a officialisé l'achat, par la Ville de Montréal, de deux terrains vacants pour des fins de parc local, l'un situé entre les rues Victoria et Prince-Albert à l'intersection de la 55e Avenue, et l'autre, situé derrière l'école primaire Notre-Dame, entre les rues Victoria et Notre-Dame. Cette acquisition permettra de régulariser et de sécuriser l'accès piéton vers l'école, au bénéfice des nombreux élèves qui empruntent déjà ce chemin.

Nomination au sein du comité de la transition écologique

En terminant, le conseil a officialisé la nomination de M. Maxime Barrette, représentant de la CDC de la Pointe, comme membre du comité de la transition écologique de l'arrondissement représentant le milieu économique, pour un mandat de deux ans, débutant le 2 septembre 2025.

Nouvelle politique montréalaise du loisir public

Après avoir été soumise au conseil municipal le 25 août dernier, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a adopté elle aussi la première politique montréalaise du loisir public. Cette Politique, issue d'une volonté de la Ville et du milieu, est le fruit du travail de concertation des arrondissements montréalais et propose de doter la Ville d'une vision claire et partagée du loisir sur l'ensemble du territoire. Cette politique permettra ainsi d'orienter les actions municipales en loisir et misera notamment sur le renforcement de la coopération inter arrondissement.

Nouveau Code de vie des bibliothèques

Le réseau des bibliothèques de Montréal remplace le Règlement relatif aux bibliothèques datant de 2014, premier Règlement commun pour toutes les bibliothèques du réseau par un Code de vie. Ce Code de vie énumère les comportements attendus de la part des usagères et des usagers des bibliothèques de Montréal.

Chaque bibliothèque du réseau doit donc adopter le même Code de vie et en assurer son application, et ce, afin d'éviter qu'une usagère ou qu'un usager, qui contrevient à l'une ou l'autre des règles de conduite dans une bibliothèque, puisse se déplacer et continuer à contrevenir aux règles de conduite dans d'autres bibliothèques du réseau. La résolution du conseil de RDP-PAT vient donc officialiser la mise en place du Code dans les deux bibliothèques.

