Faits saillants du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles du 1er avril 2025

MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - Lors de la séance du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), qui s'est tenue le mardi 1er avril à la Maison du citoyen ainsi qu'en webdiffusion, plusieurs annonces ont été faites par les membres du conseil.

Investissements sur le réseau routier

Signe que le printemps est bel et bien entamé, le conseil d'arrondissement a donné son accord à un investissement de plus de 2,4 M$ taxes, incidences et contingences incluses pour divers travaux de réfection de bordures et trottoirs dans l'arrondissement. Cette année, c'est autour de 3,4 km de rues qui feront peau neuve.

Toujours du côté des investissements sur le réseau routier, un contrat de plus de 101 000 $ taxes, incidences et contingences incluses a été donné à l'entreprise Montréal Scellant inc pour la construction de 17 dos d'âne sur le territoire de l'arrondissement. Parmi les rues visées, notons la 12e Avenue, laquelle faisait l'objet d'une forte demande citoyenne. La vitesse sur rue est une source majeure de préoccupation pour une grande partie de la population, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles multiplie ses efforts pour la sécurisation du territoire, notamment l'installation de plusieurs mesures d'apaisement de la circulation au cours des quatre dernières années. Ces travaux s'inscrivent également dans la démarche Vision Zéro de la Ville de Montréal.

Réfection complète de la piscine Saint-Georges

Piscine extérieure notoire dans le quartier de Pointe-aux-Trembles depuis de 50 ans, la piscine Saint-Georges fera l'objet d'une cure complète de rajeunissement. Les élu(e)s ont voté un investissement de près de 7,5 M$ pour permettre de maintenir cet important actif immobilier dans l'arrondissement. Ainsi, dès ce printemps et jusqu'à l'été 2026, des travaux de mise aux normes du système de filtration, de démolition et de reconstruction des bassins ainsi que la réfection du massif électrique se feront à la piscine Saint-Georges. À noter que des travaux de corrections devaient avoir lieu l'an dernier, mais des inspections poussées ont démontré que les bassins avaient atteints leur fin de vie utile, ce qui fait qu'une reconstruction était nécessaire. L'arrondissement travaille déjà à trouver des solutions pour permettre à la population du secteur de se rafraîchir, notamment en prolongeant les heures d'ouverture des autres piscines extérieures. Le plan de mitigation complet sera annoncé dans les semaines à venir.

Noues drainantes au parc Daniel-Johnson

À la suite des travaux de réaménagement du terrain de soccer synthétique et de la piste d'athlétisme au parc Daniel-Johnson, l'arrondissement procèdera cet été à des travaux d'aménagement de noues drainantes , soit des fossés végétalisés peu profonds, et de bassin de rétention. Ces nouveaux aménagements permettront d'alléger la pression exercée sur nos infrastructures drainantes lors d'épisode de forte pluie en captant une partie des eaux de ruissellement du parc avant qu'elles ne se déversent dans le système d'égout du boulevard du Tricentenaire.

Un nouveau terrain de pétanque au parc Saint-Jean-Baptiste



Les membres du conseil ont voté en faveur d'un contrat pour les travaux d'aménagement de

l'aire de pétanque au parc Saint-Jean-Baptiste au montant d'un peu plus de 100 000 $, taxes incluses. Ces travaux seront réalisés par Les Entreprises Daniel-Robert. Il s'agit en fait de travaux préparatoires au grand projet de construction d'une patinoire réfrigérée dans ce parc du district de Pointe-aux-Trembles. En effet, les terrains de pétanque actuels doivent être déplacés afin de permettre la construction de ce projet phare inscrit au plan décennal d'immobilisations de l'arrondissement.

Portion ouest du parc des Cageux

Après avoir fait l'installation d'un quai à l'automne dernier et fait l'annonce de la construction du bloc sanitaire lors du dernier conseil d'arrondissement, les élu(e)s ont poursuivi l'octroi des investissements pour compléter les aménagements du parc des Cageux, dans le district de la Pointe-aux-Prairies.

Ce sont près de 740 000 $ (taxes, incidences et contingences incluses) qui seront investis dans le cadre des travaux de la portion ouest qui seront effectués par les Entreprises Daniel Robert. Les travaux incluent :

l'aménagement d'une placette centrale en pavé qui accueillera le bloc sanitaire et qui sera le lieu d'accès des activités nautiques;

l'aménagement de sentiers piétons en poussière de pierre;

l'ajout de mobilier urbain sur dalle de béton;

la mise à niveau du stationnement;

la bonification de l'éclairage du parc; la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces;

les connexions d'égout, d'aqueduc et électrique du bloc sanitaire.

Les travaux se dérouleront de juillet à la fin novembre.

Un nouveau passage piéton

En 2022, à la demande de citoyen(ne)s du secteur, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles avait restreint la circulation automobile dans la ruelle reliant la 81e Avenue et de la 82e Avenue. Cette ruelle est fréquentée par de nombreux élèves des écoles et les familles avoisinantes, mais la sécurité des lieux n'y est pas optimale. Ainsi, suivant la volonté des résident(e)s et dans un souci de sécuriser les déplacements de tous, l'arrondissement aménagera un sentier en enrobé bitumineux avec bordure de béton. Du trèfle sera ensemencé et des arbres seront aussi plantés.

Bonification du mobilier urbain sur le territoire

L'enjolivement de nos parcs et espaces verts, notamment par la bonification du mobilier urbain fait partie des priorités de l'administration de RDP-PAT. Un contrat de près de 75 000 $ (taxes, incidences et contingences incluses) a été entériné par les membres du conseil afin de venir ajouter ou remplacer différents équipements dans des parcs de l'arrondissement. Des tables de pique-nique, des bancs, des bancs balançant, des supports à bicyclettes et une fontaine à boire seront ainsi répartis dans divers parcs de l'arrondissement.

Les moutons de retour à RDP cet été

Le conseil d'arrondissement renouvelle son soutien à l'organisme Biquette-Écopâturage pour le déploiement du projet "Les prairies de Biquette" qui se tiendra cette année au parc Armand-Bombardier du 18 mai au 25 juin prochain. Ce projet répond aux orientations de la Politique d'agriculture urbaine, adopté par l'arrondissement de RDP-PAT en 2019.

Contributions financières

Les membres du conseil d'arrondissement ont octroyé une contribution financière aux organismes suivants :

500 $ au Centre communautaire Smyrne de Rivière-des-Prairies,

300 $ à l'organisme le Cercle de l'amitié St-Enfant Jésus (P.A.T.),

250 $ à l'Institut du cancer de Montréal,

250 $ à l'organisme Les Doyens de Rivière-des-Prairies,

200 $ au Cégep Marie-Victorin.

Une commandite de 300 $ a aussi été octroyée au Club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles, le tout pour l'organisation de leurs activités.

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Source et renseignements : Karine Tougas, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected]