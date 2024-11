OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a lancé une dernière consultation publique sur le projet de plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (plan d'intervention). Ce plan d'intervention prévoit de nouvelles mesures visant à améliorer les processus utilisés par l'Agence pour contenir, contrôler et prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre. Il remplacera l'actuel Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Cette consultation est une étape importante de l'examen en cours de l'approche de l'ACIA à l'égard de la galle verruqueuse de la pomme de terre. L'examen en cours et le travail d'élaboration du plan d'intervention reposent sur les connaissances scientifiques actuelles, les normes internationales et les commentaires des parties prenantes. Le plan d'intervention sera revu et mis à jour en fonction des dernières données scientifiques et des réalités du secteur de la pomme de terre sur le terrain.

Le Conseil canadien de la pomme de terre, le Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), la province de l'Î.-P.-É. et d'autres membres de l'industrie ont participé à l'élaboration du nouveau plan d'intervention. Le plan d'intervention tient également compte des recommandations du Comité consultatif international sur la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et des commentaires recueillis dans le cadre des consultations précédentes.

Tout comme le plan actuel, le Plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre fera partie des divers processus complémentaires mis en place par l'ACIA pour lutter contre la maladie et en prévenir la propagation. Parmi ces processus, mentionnons l'enquête nationale sur la galle verruqueuse, qui vise à surveiller la présence de la galle verruqueuse dans les champs de pommes de terre au Canada. Les données de l'enquête servent à vérifier et à améliorer l'efficacité des mesures de contrôle en place. Mentionnons également la procédure de certification phytosanitaire pour les exportations, à savoir l'inspection des cultures, l'analyse après la récolte, l'inspection de chaque expédition de tubercules de pommes de terre et la délivrance de certificats attestant l'admissibilité à l'exportation.

Tous les commentaires reçus dans le cadre de la consultation seront pris en compte dans la rédaction de la version définitive du plan d'intervention. On élabore actuellement un plan de transition pour les champs de pommes de terre soumis à des restrictions à l'Î.-P.-É. afin d'aider les producteurs et les productrices à passer du Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre au nouveau plan d'intervention. La version définitive du plan s'appliquera aux nouveaux cas de galle verruqueuse partout au Canada, à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'ACIA invite les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires et de leurs questions sur le projet de plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre d'ici la fin de la période de consultation, le 6 janvier 2025.

Faits en bref

La galle verruqueuse de la pomme de terre ne présente aucun danger pour la santé humaine ou la salubrité des aliments. Il s'agit d'un champignon du sol extrêmement persistant qui peut diminuer le rendement et la qualité des tubercules de pomme de terre. La maladie peut se propager par le déplacement de terre, d'équipement agricole et de pommes de terre provenant de champs infestés.

La galle verruqueuse de la pomme de terre est réglementée par la Loi sur la protection des végétaux et ses règlements. Au Canada , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Des mesures de contrôle réglementaire sont en place dans les deux provinces pour aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de ce ravageur.

et ses règlements. Au , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Île-du-Prince-Édouard. Des mesures de contrôle réglementaire sont en place dans les deux provinces pour aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de ce ravageur. La galle verruqueuse a été détectée pour la première fois dans un champ de pommes de terre commercial de l'Î.-P.-É. en 2000. Au total, la galle verruqueuse a été détectée dans 37 champs répartis dans les trois comtés de l'Î.-P.-É. Il existe environ 10 000 champs de pomme de terre à l'Î.-P.É.

La galle verruqueuse de la pomme de terre est présente à Terre-Neuve, principalement dans les jardins potagers, depuis 1909. Par conséquent, le déplacement de pommes de terre, y compris de pommes de terre de semence, à l'extérieur de la province est restreint depuis 1912.



