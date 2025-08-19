Rappel de « Enoki Mushroom » de marque Gangrongtai en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
19 août, 2025, 21:36 ET
OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ -
Produit : « Enoki Mushroom »
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution : Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario
Possiblement d'autres provinces et territoires
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
