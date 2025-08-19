Rappel de « Enoki Mushroom » de marque Gangrongtai en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

19 août, 2025, 21:36 ET

OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ -

Produit : « Enoki Mushroom »

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution :   Alberta
                         Colombie-Britannique
                         Manitoba
                         Ontario
                         Possiblement d'autres provinces et territoires

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)