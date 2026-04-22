Une nouvelle publicité de Pensez Dindon met en vedette AJ Lawson en pleine saison de basketball

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - En plein cœur de la saison de basketball ce printemps, Pensez Dindon fait équipe avec le joueur de basketball professionnel AJ Lawson afin de souligner le rôle essentiel de l'alimentation dans la performance.

AJ Lawson se joint à l’équipe de Pensez Dindon (Groupe CNW/Think Turkey)

Ce partenariat inclut une nouvelle publicité phare de 15 secondes mettant en vedette Lawson, appuyée par une campagne nationale à la télévision, sur les plateformes numériques et dans les médias sociaux. Lancée pendant le championnat de basketball universitaire américain, la publicité sera diffusée tout au long des séries du championnat de basketball professionnel.

La publicité présente Lawson au sommet de sa performance, puis en train de refaire le plein d'énergie avec du dindon, afin de renforcer le message : Dans l'action, Pensez Dindon.

« Les gens voient les entraînements, mais ce qu'on fait en dehors du gym change tout », affirme Lawson. « Pour moi, ça commence par des protéines de qualité, et le dindon canadien est mon choix de prédilection. Il est maigre, savoureux et m'aide à performer sur le terrain. »

Sur les plateformes numériques et sociales, la publicité propose un aperçu de la routine quotidienne de Lawson et de ses raisons de choisir le dindon : une protéine maigre, qui lui fournit de l'énergie pour l'entraînement et favorise la récupération.

« Le dindon haché fait partie de mes aliments essentiels, et les burgers de dindon sont mes préférés. Je prépare mes galettes à l'avance pour qu'elles soient prêtes à cuire. C'est une façon simple de bien manger, même quand mon horaire est chargé », a ajouté Lawson.

« Dans le cadre de notre campagne Dans l'action, Pensez Dindon, nous collaborons avec des athlètes comme AJ Lawson pour montrer comment le dindon aide à améliorer la performance et s'intègre facilement aux repas de tous les jours », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Les Canadiens sont à la recherche de protéines complètes, de première qualité et dignes de confiance, et c'est exactement ce que le dindon canadien leur offre. »

La collaboration avec Lawson s'inscrit dans la campagne Dans l'action, Pensez Dindon, qui met également en vedette d'autres athlètes comme Damian Warner, Vanessa Gilles et Emmy Fecteau.

« Nous sommes fiers d'élargir la campagne avec AJ afin d'encourager les Canadiens à intégrer une protéine complète, maigre et nutritive à leur quotidien, tout en rappelant que le dindon canadien est une excellente source de protéines, naturellement faible en gras et en calories », souligne Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada.

Pour en savoir plus et découvrir des recettes riches en protéines, visitez PensezDindon.ca.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM en 2019, une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les médias sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

SOURCE Think Turkey

Pour plus d'informations : Sydney Vardja, [email protected], 905-718-0145