TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Bouger fait du bien au corps. Donner fait du bien au cœur. Durant la période des Fêtes, Pensez Dindon inspire les Canadiens à bouger pour donner avec le lancement du Défi Dindons, une initiative de bienfaisance où chaque entraînement permet d'offrir des repas des Fêtes à des gens dans le besoin.

Bougez pour donner. Relevez le Défi Dindons de Pensez Dindon.

D'ici au 23 décembre, les Canadiens sont invités à prendre part au Défi Dindons de Pensez Dindon sur Strava, l'application de mise en forme numéro un au Canada. En enregistrant 500 minutes d'activité physique, les participants peuvent compléter le défi et obtenir leur badge. Chaque entraînement permet à Pensez Dindon de se rapprocher de son objectif collectif d'un million d'heures d'activité afin d'offrir un don total de 20 000 $ à Banques alimentaires Canada et Moisson Québec.

Le Défi Dindons est la nouvelle initiative du Projet Dindons, un programme annuel des éleveurs et transformateurs de dindon du Canada. Depuis 2020, ce programme a permis de remettre plus de 260 000 $ pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

« La saison des Fêtes nous rappelle la puissance du collectif lorsque les communautés s'unissent, a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. Grâce au Défi Dindons, les Canadiens ont l'occasion de poser de petits gestes qui, mis ensemble, ont un grand impact dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et permettent à plus de familles de savourer un repas en cette saison. »

Selon le Bilan-Faim 2025 de Banques alimentaires Canada, on comptera près de 2,2 millions de visites aux banques alimentaires ce mois-ci, la demande ayant doublé en seulement six ans.1

« Nous constatons un nombre record de personnes au Canada qui se tournent vers les banques alimentaires, a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. L'utilisation des banques alimentaires atteint son plus haut niveau de l'histoire canadienne. Nous sommes très reconnaissants des initiatives comme le Défi Dindons, où les efforts individuels se transforment en force collective, contribuant à des progrès significatifs vers notre vision d'un Canada où personne n'a faim. »

« Le Défi Dindons met en lumière l'engagement constant de notre industrie à aider les Canadiens à bien vivre, grâce à un mode de vie actif et à l'accès à des aliments sains et nourrissants, a affirmé Mark Hubert, président-directeur général des Transformateurs d'œufs et de volailles du Canada. La période des Fêtes nous rappelle que même la plus petite action, comme bouger, peut avoir un impact durable en soutenant des Canadiens confrontés à l'insécurité alimentaire. »

Apprenez-en plus et relevez le défi à DefiDindons.ca.

1 Rapport Bilan-Faim de Banques alimentaires du Canada, 2025

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des transformateurs de volailles et d'œufs, ont lancé Pensez DindonMC / Think Turkey™ en 2019, une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, des partenariats et bien d'autres, et vise à faire connaître les bienfaits du dindon, à générer une demande à l'année et à augmenter la consommation de dindon en général.

SOURCE Think Turkey

Pour plus d'informations : Josée Philips, [email protected], 416 717-6562