MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW/ - La dernière mise à jour du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montre que les petites et moyennes entreprises canadiennes ne sont pas au bout des défis causés par la crise actuelle :

51 % des PME sont à présent complètement ouvertes (47 % le mois dernier)

39 % ont retrouvé tous leurs employés (36 % le mois dernier)

Seulement 25 % enregistrent à nouveau des ventes normales (22 % le mois dernier)

« Les ventes sont généralement plutôt lentes en février, mais cette année, la situation fait peine à voir. Cela fait maintenant 11 mois que les PME sont prises dans le tourbillon de la COVID-19. Un grand nombre de petites entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes durant les deux confinements, ce qui a donné un avantage important aux grandes surfaces et aux géants comme Amazon », déclare François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI.

D'une province à l'autre, la reprise des PME se fait à des rythmes différents :



C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É.* T.-N.-L. % de PME complètement ouvertes 66 65 74 59 38 51 64 78 78 71 % de PME ayant tous leurs employés 43 40 42 47 34 39 42 64 60 46 % de PME faisant des ventes normales 34 23 30 31 20 28 33 39 38 43

*Le nombre de répondants étant inférieur à 40 pour l'Î.-P.-É., les calculs sont basés sur la moyenne des résultats des sondages

de janvier et de février.

Cette année, donnez votre cœur aux PME à la Saint-Valentin

« Cette Saint-Valentin est loin d'être comme les autres parce qu'on a tous besoin d'un peu plus de baume au cœur. Alors, profitons-en pour se gâter et gâter doublement nos proches. Acheter un bouquet chez le fleuriste du coin, une bouteille de vin dans un petit commerce local ou commander un repas de notre restaurant préféré, ce sont autant de façons de montrer notre amour à nos proches et à nos commerces locaux », conclut M. Vincent.

Source des données FCEI

FCEI, résultats préliminaires du sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - février 2021, auquel 3 554 membres FCEI ont répondu du 4 au 8 février 2021. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, promeut les initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et offre aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Cette campagne est réalisée avec le soutien de la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir contributeur, contactez [email protected]

