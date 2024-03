MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - À l'approche de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la Banque Fairstone du Canada et sa filiale en propriété exclusive, la Financière Fairstone Inc. (ci-après collectivement « Fairstone »), sont fières d'annoncer une étape importante dans leur cheminement vers l'égalité et la diversité des genres, soit l'obtention de la Certification Parité niveau argent décernée par la Gouvernance au Féminin en 2023. Cette reconnaissance prestigieuse marque un moment charnière pour Fairstone, reflétant notre engagement continu à favoriser un milieu de travail inclusif et équitable et les initiatives que nous avons mises en place pour accélérer la parité hommes-femmes.

L'obtention de la Certification Parité Argent témoigne de l'engagement de Fairstone envers la diversité et l'inclusion. Post this Aujourd’hui, Fairstone se targue d’avoir la parité aux postes de premier échelon, les femmes représentant 63 % de notre main-d’œuvre. De plus, nous avons atteint la parité au sein de notre comité de direction, réalisant ainsi notre promesse de promouvoir la diversité de genre dans les postes de leadership. (Groupe CNW/Financière Fairstone Inc.)

Depuis notre engagement en 2021 d'améliorer la représentation des genres à tous les niveaux de gestion, Fairstone a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, Fairstone se targue d'avoir la parité aux postes de premier échelon, les femmes représentant 63 % de notre main-d'œuvre. De plus, nous avons atteint la parité au sein de notre comité de direction, réalisant ainsi notre promesse de promouvoir la diversité de genre dans les postes de leadership.

Bâtir notre bassin de talents féminins

En réfléchissant à notre parcours en matière de diversité, le président et chef de la direction de Fairstone, Scott Wood, a déclaré : « L'obtention de la Certification Parité niveau argent témoigne de l'engagement continu de Fairstone non seulement à l'égard de l'égalité des genres, mais aussi à l'égard de la promotion d'un environnement de diversité et d'inclusion globales. De plus, elle témoigne de notre engagement à appuyer la réussite des femmes et résume tous nos efforts et toutes nos initiatives dans ce domaine. Un exemple clé de notre engagement est le lancement de deux nouveaux programmes de développement du leadership en 2023 qui aideront à améliorer la représentation des femmes dans les rôles de gestion. Comme 56 % des participants à notre programme de développement du leadership et 62,5 % des mentors sont des femmes, nous n'aspirons pas simplement à la parité hommes-femmes; nous la vivons. Cela réaffirme non seulement notre détermination à appuyer la réussite des femmes, mais aussi notre engagement plus vaste à l'égard de la diversité, renforçant ainsi le rôle de chef de file de Fairstone dans la création d'une culture de milieu de travail inclusif. »

Le prix Leadership au féminin

Cara Gulick, lauréate du prix Leadership au féminin de 2023, incarne la résilience et le leadership que promeut Fairstone. De ses racines dans la Première Nation Dakota à son rôle de directrice de succursale à Thompson, au Manitoba, le parcours de Cara témoigne du pouvoir de la diversité et de l'impact du soutien à l'avancement des femmes, reflétant la variété de ses expériences personnelles et professionnelles qui façonnent son style de leadership. Au-delà de ses réalisations, Cara se consacre au mentorat, visant à inspirer et à faire progresser son entourage par le partage d'expériences et de leçons apprises. « Chaque défi et réalisation est un tremplin qui m'a permis de devenir un leader qui valorise l'empathie et l'inclusivité », affirme Cara. Son engagement à montrer la voie à d'autres femmes est illustré dans son blogue sur Fairstone.ca, où elle partage ses idées et ses expériences, soulignant l'importance des divers points de vue pour favoriser un environnement positif et axé sur la croissance.

Améliorer l'inclusion grâce à diverses initiatives

Fairstone est profondément engagée dans la promotion d'une culture d'inclusion, mise en évidence par d'autres initiatives proactives comme le Comité des femmes et le Réseau au féminin, en plus de notre commandite de la Fondation canadienne des femmes. Ces efforts visent à promouvoir l'égalité et la diversité des genres au sein et à l'extérieur de notre organisation. Le Comité des femmes fait activement la promotion de l'égalité des chances et des pratiques exemplaires en matière de représentation des femmes à tous les niveaux. Entre-temps, le Réseau au féminin offre des possibilités cruciales de développement et de réseautage, préparant les femmes à des rôles de direction. En 2023, il a lancé une série d'activités enrichissantes pour les employés de Fairstone. De plus, notre partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, avec un engagement de 80 000 $ sur quatre ans dans son Programme de développement économique, met l'accent sur notre conviction que la diversité et l'égalité des genres jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé et de la réussite des organisations. Cette collaboration appuie les efforts visant à sortir les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre de la pauvreté, ce qui témoigne de notre engagement à faire une différence concrète dans les communautés.

Reconnaissance à titre de meilleur employeur de Montréal

Nos initiatives exhaustives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion ont joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de Fairstone comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal en 2024 pour la quatrième année consécutive. En plus de notre engagement envers l'excellence et les avantages concurrentiels, ces programmes, qui visent à favoriser l'égalité et la diversité des genres ainsi qu'un environnement inclusif, ont grandement contribué à notre position en tant qu'employeur de premier plan, reflétant notre engagement à créer un milieu de travail qui valorise et soutient tous les employés.

À propos de l'entreprise

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), offrent une vaste gamme de services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente, du financement automobile et des prêts personnels entièrement numériques par l'intermédiaire de partenaires ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 250 succursales d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à être la banque de financement aux particuliers la plus accessible et la plus responsable du Canada. Pour en savoir plus : www.fairstone.ca et www.BanqueFairstone.ca.

