Fairstone Financière Inc. clôture un placement complémentaire de 125 M$ US à l'égard de ses billets prioritaires actuels échéant en 2024

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un placement privé en vertu de la Rule 144A et du Regulation S, comprenant un placement dispensé de l'exigence de prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables à l'égard de billets supplémentaires d'un capital de 125 M$ US à un prix d'émission correspond à 104 % du capital en vertu de la convention qui régit ses billets prioritaires actuels à 7,875 % d'un capital de 300 M$ US échéant en 2024 (les « billets »). Ce placement porte le capital total des billets à 425 M$ US. La Société a simultanément conclu un échange de devises en dollars canadiens pour atténuer son risque de change sur le placement complémentaire libellé en dollars américains.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de cette opération de financement à mesure que nous continuons de multiplier nos sources diversifiées de capitaux et de faire baisser notre coût de financement en vue de stimuler davantage la croissance de nos activités », a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction.

« La réaction au récent placement de Fairstone a été favorable, ce qui a donné lieu à une autre opération qui a été bien accueillie par les investisseurs institutionnels », a poursuivi M. Wood.

La Financière Fairstone a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement complémentaire au remboursement de certaines sommes impayées aux termes de ses facilités de titrisation.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ou un achat de titres dans un territoire où une offre, une sollicitation, une vente ou un achat de cette nature serait illicite.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'aucun autre territoire. Les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une personne des États-Unis, à moins que cette offre ou cette vente ne soit admissible à une dispense d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État. Les billets n'ont été offerts qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) en vertu de la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 et à certaines personnes qui ne sont pas des États-Unis, à l'extérieur des États-Unis, conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. De plus, les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement par le dépôt d'un prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada, et ils ne peuvent être offerts ou vendus au Canada, sauf en vertu d'une dispense des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Un placement des billets au Canada ne sera effectué que dans le cadre d'un placement privé, dispensé de l'obligation de préparer et de déposer un prospectus auprès des autorités en valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire où le placement des billets sera effectué. La revente des billets au Canada doit être effectuée conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui varient selon le territoire, et qui peuvent exiger que la revente soit effectuée conformément aux dispenses prévues par la loi ou à une dispense discrétionnaire accordée par l'autorité en valeurs mobilières canadienne applicable.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre avec des actifs consolidés de plus de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. La Société compte deux principaux secteurs d'activité : le prêt direct aux consommateurs, par l'entremise de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés membres du groupe de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

