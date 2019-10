Fairstone Financière Inc. choisie comme partenaire de financement au point de vente par Kent Building Supplies

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone »), le premier fournisseur non bancaire de solutions de prêt responsables au Canada, a récemment signé une entente afin d'offrir du financement au point de vente (« PDV ») pour tous les achats au détail effectués dans les 49 magasins Kent Building Supplies (« Kent ») du Canada atlantique.

Dans le cadre de son offre de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone fournit également à Kent sa plateforme de financement numérique mobile et automatisée, qui réduit à moins de deux minutes le délai d'approbation du client pour du financement.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Kent pour offrir une expérience de financement positive à ses clients, et une solution simple et facile à gérer à ses associés en magasin », a mentionné Serges Bériault, vice-président directeur, Crédit indirect, à la Financière Fairstone.

Cette solution exclusive à la Financière Fairstone s'intègre facilement aux expériences de vente au détail existantes, et réduit considérablement le temps et les désagréments associés aux demandes de crédit en papier. Grâce au financement au PDV de la Financière Fairstone, les représentants de vente au détail peuvent consacrer leur temps à leurs clients.

« Offrir des solutions qui répondent aux besoins de nos clients fait partie de la promesse que nous faisons à notre clientèle depuis des décennies. Nous sommes contents de faire équipe avec la Financière Fairstone afin d'offrir une solution de financement numérique simple qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs de construction et de rénovation domiciliaire », a affirmé Mike Simms, directeur général de Kent et vice-président de la division de vente au détail chez J.D. Irving, Limited.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque élevé, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

À propos de Kent Building Supplies

Kent Building Supplies est la plus importante chaîne de magasins d'amélioration résidentielle dans le secteur du Canada atlantique, avec 49 magasins de détail répartis à travers le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

