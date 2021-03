MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de crédit responsables pour les emprunteurs de quasi premier ordre, a célébré la Journée internationale des femmes (« JIDF ») en renforçant son engagement continu envers la parité hommes-femmes au sein de l'entreprise et en apportant son soutien aux femmes et aux filles touchées par la pandémie de COVID-19.

Fairstone Financière Inc. célèbre la Journée internationale des femmes de 2021 en appuyant les femmes et les filles touchées par la pandémie de COVID-19 et en renforçant son engagement envers la parité hommes-femmes (Groupe CNW/Financière Fairstone Inc.)

Pour la deuxième année consécutive, la Financière Fairstone a reçu la Certification Parité de niveau Bronze, décernée par La Gouvernance au Féminin, une organisation à but non lucratif fondée dans le but de soutenir les femmes dans le développement de leur leadership, l'avancement de leur carrière et leur accession à des sièges dans les conseils d'administration. La Certification Parité évalue le degré de parité au sein des instances dirigeantes ainsi que l'engagement de chaque organisation à mettre en œuvre des politiques et des procédures qui permettent l'ascension des femmes à tous les échelons de son hiérarchie, créant ainsi un vivier de talents féminins.

« Tirer parti de la diversité de nos points de vue pour exercer une influence et apporter des changements en matière de parité hommes-femmes et de réussite des femmes est un engagement qui nous tient à cœur », a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « Nous avons la chance d'avoir des femmes fortes et diversifiées dans notre organisation, ainsi que des hommes qui les soutiennent et qui font preuve de solidarité à leur égard. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant pour assurer la parité hommes-femmes dans notre milieu de travail. Il s'agit du reflet de nos employés, de notre entreprise et des communautés que nous servons chaque jour, partout au Canada. »

Conformément au thème de la JIDF de 2021, #ChoisirDeDéfier, Fairstone s'est engagée à accroître la représentation des genres au sein de la direction et à examiner divers processus, y compris la rémunération et le recrutement, pour veiller à ce que toute lacune soit cernée et comblée.

Un comité interfonctionnel composé de femmes provenant de toute l'organisation est également mis sur pied pour diriger les efforts de l'entreprise visant à renforcer la parité hommes-femmes au moyen d'activités de formation et de sensibilisation à l'interne, ainsi qu'à inciter les employés à soutenir des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif voués au soutien de la réussite des femmes.

En outre, la Financière Fairstone s'est engagée à verser 20 000 $ à la Fondation canadienne des femmes, un chef de file du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, à la défense et à la transmission des connaissances, la Fondation s'efforce de réaliser des changements systémiques afin d'inclure toutes les femmes. En appuyant les programmes communautaires, la Fondation permet aux femmes et aux filles d'échapper à la violence et à la pauvreté, et de gagner en confiance et en leadership. « Nous sommes très reconnaissants de l'appui que nous avons reçu de Fairstone Financière Inc. », a déclaré Paulette Senior, chef de la direction de la Fondation canadienne des femmes. « Ce don contribuera à faire en sorte que les programmes et les services essentiels puissent survivre à la pandémie de COVID-19, et aidera les femmes et les filles les plus vulnérables à recevoir le soutien dont elles ont besoin pour traverser cette crise ainsi que les ressources qui leur permettront de rebâtir leur vie dans les mois à venir. »

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de crédit aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Pour en savoir plus, visitez https://www.fairstone.ca/fr.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin a été fondée en 2010 avec pour mission de soutenir les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration. La Gouvernance au Féminin fait avancer les choses grâce à son plaidoyer pour la mobilisation envers la cause, l'organisation d'événements majeurs, de programmes de mentorat, de formation en gouvernance, ainsi que le déploiement de la Certification Parité. La Certification Parité a été créée avec le soutien pro bono de McKinsey & Company afin d'aider les organisations canadiennes et américaines à accroître la représentation des femmes dans les secteurs où elles ont toujours été sous-représentées ainsi que dans les postes de direction. Accenture, Mercer et Willis Towers Watson appuient l'équipe de la Gouvernance au Féminin dans le cadre du processus d'évaluation. Pour en savoir plus, visitez https://lagouvernanceaufeminin.org/

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique consacrée au mieux-être des femmes et des filles dans toute leur diversité au Canada. Nous concentrons nos efforts à soutenir le mieux-être des femmes et des filles, parce que les obstacles particuliers auxquels elles sont confrontées exigent des solutions particulières, et parce que la lutte pour l'égalité des genres vise aussi à améliorer les conditions économiques et sociales de toutes les personnes. Nous avons pour objectif d'inclure une grande diversité de personnes se situant sur tout le continuum du genre et de la sexualité. Nous nous efforçons de soutenir en priorité celles qui font face au plus grand nombre d'obstacles et pour qui l'accès aux services essentiels est le plus limité. Nous finançons des programmes partout au Canada et cherchons à soutenir en priorité les collectivités et communautés où les besoins sont les plus pressants. Ces programmes s'attaquent à quatre problèmes urgents : la violence fondée sur le genre, la sécurité économique, le renforcement du pouvoir d'agir des filles et le leadership inclusif. Pour en savoir plus, visitez https://canadianwomen.org/fr/

