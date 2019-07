Fairstone Financière Inc. automatisera la vérification de l'identification grâce à son partenariat avec Holt Accelerator

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file parmi les institutions non bancaires canadiennes offrant des solutions de prêt responsables, a conclu un partenariat avec Holt Accelerator, un programme basé à Montréal qui soutient l'entrepreneuriat dans le secteur de la technologie financière.

La Financière Fairstone prodigue des conseils aux participants à ce programme d'accélération des entreprises depuis 2018, et vient de signer une entente avec Owl.co (« Owl »), une entreprise faisant partie du portefeuille de Holt Accelerator. La Financière Fairstone fera appel à la solution de « connaissance du client » d'Owl pour automatiser le processus de vérification et d'authentification d'identité des clients qu'emploie l'entreprise dans ses opérations de clôture de prêt numérique et au sein de ses succursales canadiennes affichant un volume élevé.

« Avec une croissance stable de nos opérations de prêt, les solutions de vérification de l'identité d'Owl nous permettent de mettre fin à cette source de friction avec nos clients en simplifiant et en automatisant le processus de vérification de l'identité de manière hautement sécurisée et efficace », affirme François Côté, chef du numérique et de la technologie à la Financière Fairstone. « Nous croyons que cette solution, qui complète à merveille nos mesures de prévention de la fraude actuelles, nous permettra de faire des gains sur le plan de l'efficacité opérationnelle. »

Owl.co travaillera en étroite collaboration avec les équipes du numérique et de la technologie établies au FairstoneLab, un espace interne récemment lancé par la Financière Fairstone conçu pour favoriser l'innovation et la collaboration.



À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre avec, au 31 mars 2019, des actifs d'une valeur consolidée de plus de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le prêt direct aux consommateurs, en ligne et par l'entremise de son réseau de succursales, et le financement à la consommation pour les achats au détail et d'automobiles, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société fermée détenue par un groupe d'investisseurs dirigé par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

À propos de Holt Accelerator

Holt Accelerator offre à ses participants une occasion unique de profiter d'une aide pratique grâce à des partenaires dévoués, à des séances de formation, à des mentors de calibre international, à des immersions dans le milieu de la technologie financière, à des réunions de conseils d'administration, à des investissements financiers, et bien plus encore. De plus, le programme Holt Accelerator est le seul accélérateur d'entreprises ayant accès à Stradigi AI, l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'IA appliquée au Canada et une ressource éprouvée et précieuse pour toutes les entreprises de technologie financière qui désirent progresser. Tout a été pensé pour tirer le meilleur parti possible du programme et ainsi concrétiser le potentiel des entreprises en démarrage sélectionnées.

À propos de Owl.co

Owl.co offre aux institutions financières des solutions automatisées qui leur permettent de mieux connaître leur clientèle en compilant des données et en leur fournissant en temps réel des renseignements sur leurs clients. L'entreprise propose trois solutions : l'intégration automatisée des clients, la connaissance du client et la gestion ALM instantanées, ainsi qu'un outil de détection de la fraude. Les solutions d'owl.co permettent aux entreprises fortement réglementées d'exploiter des technologies de rupture sans mettre en péril la sécurité et l'intégrité des données sensibles. En se connectant à des dizaines de milliers de sources de données fiables, Owl.co compile et synthétise des millions de points de données pour en apprendre davantage sur les clients des institutions financières. Sa plateforme exclusive à connaissance nulle est cryptée de bout en bout et conforme à toutes les réglementations, en plus d'être sans serveur et entièrement en marque blanche.

