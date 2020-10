MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, a annoncé aujourd'hui la réalisation de sa deuxième opération portant sur des titres adossés à des actifs totalisant 351,11 millions de dollars canadiens. Les titres ont été offerts au Canada et aux États-Unis en vertu de la règle intitulée Rule 144a.

L'opération portait sur ce qui suit :

des billets de catégorie A d'un capital de 245 000 000 $ CA notés AA(fs) par DBRS et Aa2(fs) par Moody's

des billets de catégorie B d'un capital de 44 380 000 $ CA notés A(fs) par DBRS et A2(fs) par Moody's

des billets de catégorie C d'un capital de 38 590 000 $ CA notés BBB (élevé)(fs) par DBRS et Ba1(fs) par Moody's

des billets de catégorie D d'un capital de 23 140 000 $ CA notés BBB(fs) par DBRS et Ba3(fs) par Moody's

« La Financière Fairstone continue d'offrir du crédit aux Canadiens en utilisant sa vaste expérience de travail au sein du segment des clients de quasi premier ordre pour répondre à leur situation et à leurs besoins personnels », a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « Cette opération nous permettra de développer davantage notre entreprise, de capitaliser sur notre élan actuel et de tirer profit des occasions futures. En outre, notre succès continu sur les marchés des capitaux démontre notre capacité à exploiter avec succès notre entreprise dans des conditions économiques changeantes ».

« Nous continuons de remarquer un intérêt et un soutien constants de la part des investisseurs envers la Financière Fairstone ainsi qu'une forte demande entraînant des taux fixes intéressants dans le cadre de ce placement. Les opérations visant des titres adossés à des actifs demeurent une composante courante de nos plans de structure du capital », a déclaré Shiraz Ahmed, premier vice-président et chef des finances de la Financière Fairstone.

Financière Banque Nationale inc./National Bank of Canada Financial Inc. a agi en qualité d'agent chargé de structurer l'opération et de coteneur de livres, conjointement avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc./RBC Capital Markets, LLC, ainsi que Barclays Capital Inc., BMO Nesbitt Burns Inc./BMO Capital Markets Corp., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc./Citigroup Global Markets Inc. et Scotia Capitaux Inc./Scotia Capital (USA) Inc. à titre de cochefs de file.

À propos de Fairstone

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

