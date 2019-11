Fairstone Financière Inc. annonce l'approbation préalable de tous les marchands Accord D actuels pour le financement en magasin

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone »), la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, a annoncé aujourd'hui qu'elle préapprouvera, sous réserve du respect de certains critères, tous les marchands Accord D actuels du Québec pour le financement en magasin des achats de consommation.

Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone (anciennement connue sous le nom de CitiFinancière), offre du financement de détail au point de vente (« PDV ») à travers le Canada depuis plus de 50 ans. La Financière Fairstone sert les petits et les grands marchands des secteurs de l'ameublement, de l'amélioration domiciliaire, de l'électronique et des appareils ménagers.

« Nous sommes conscients que les annonces récentes peuvent avoir suscité certaines préoccupations sur l'offre de financement de détail au PDV pour les achats de consommation faits au Québec. La Financière Fairstone fait partie du secteur du financement de détail québécois et canadien, sous différentes bannières, depuis des décennies, et demeure vouée à collaborer avec les marchands du Québec pour simplifier les achats et le processus de financement de leurs clients », a affirmé Serges Bériault, vice-président directeur, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

La Financière Fairstone offre actuellement du financement promotionnel dans plus de 3 700 magasins de détail partout au Canada. Au cours des 10 dernières années seulement, la Financière Fairstone a souscrit plus de 20 milliards de dollars en crédit et financement à la consommation.

Solution de financement numérique offerte aux marchands du Québec

Dans le cadre de son offre de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone propose également aux marchands sa plateforme de financement numérique mobile et automatisée, qui réduit à moins de deux minutes le délai d'approbation du client pour du financement.

Cette solution exclusive à la Financière Fairstone s'intègre facilement aux expériences de vente au détail existantes, et réduit considérablement le temps et les désagréments associés aux demandes de crédit en papier. Grâce au financement de détail au PDV de la Financière Fairstone, les représentants des ventes au détail peuvent consacrer leur temps à répondre aux besoins de leurs clients.

Les marchands sont invités à écrire à info@fairstone.ca ou à composer le 1 888 394-8427 pour en savoir davantage sur le financement de détail au PDV de la Financière Fairstone.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque élevé, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca/fr/financement-au-detail

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Renseignements: Fiona Story, Vice-présidente, Communications d'entreprise, fiona.story@fairstone.ca, 514 934-2400, poste 6306031

