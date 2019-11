Fairstone Financière Inc. accroît sa facilité de crédit, maintenant à 1,85 milliard de dollars

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« Fairstone » ou la « Société »), au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, a annoncé aujourd'hui avoir récemment achevé l'optimisation de sa facilité de titrisation renouvelable de trois ans (la « facilité de crédit »), consentie par un syndicat bancaire composé de grandes banques canadiennes et internationales. Cette optimisation a augmenté la capacité d'emprunt, qui se chiffre maintenant à 1,85 milliard de dollars, et a éliminé la tranche mezzanine à coût élevé. La Banque Nationale du Canada a agi en qualité d'agent chargé de structurer la facilité de crédit.

« Il s'agit là de la dernière étape franchie dans le cadre de notre stratégie visant à diversifier la structure du capital et à augmenter la capacité de financement nécessaire pour soutenir notre plan de croissance, tout en maintenant l'efficience de notre structure de coûts de financement. Cela témoigne également de la confiance des prêteurs institutionnels envers notre entreprise et notre stratégie, » a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de Fairstone.

La Société continue de maintenir un niveau élevé de trésorerie pour soutenir la croissance durable des comptes clients.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre avec des actifs consolidés de plus de 3 milliards de dollars. Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. La Société compte deux principaux secteurs d'activité : le prêt direct aux consommateurs, par l'entremise de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés membres du groupe de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

