Fairstone s'est engagée à promouvoir l'égalité des genres au travail et au sein de la société.

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada et sa filiale en propriété exclusive, la Financière Fairstone Inc. (ci-après collectivement « Fairstone »), célèbrent la Journée internationale des femmes 2023 (« JIF ») avec une série d'initiatives visant à célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes chez Fairstone et dans le secteur financier en général, et à promouvoir la littératie financière comme un outil puissant pour appuyer la réussite des femmes et surmonter les obstacles pour atteindre l'indépendance financière.

Le mardi 7 mars, de 12 h 30 à 14 h, Fairstone soulignera la Journée internationale des femmes par un panel gratuit et captivant de 90 minutes sur les finances et le bien-être des femmes, à laquelle participeront des panélistes chevronnés d’organisations influentes au Canada. Inscrivez-vous à l’événement au https://www.fairstone.ca/fr/a-propos/evenements. (Groupe CNW/Financière Fairstone Inc.)

Certification Parité de La Gouvernance au Féminin

Depuis 2019, Fairstone reçoit la Certification Parité de niveau Bronze décernée par La Gouvernance au Féminin. Ce prix témoigne du rôle actif que joue Fairstone afin d'appuyer les femmes et de soutenir leur avancement professionnel. À l'heure actuelle, 56 % des postes de cadres supérieurs et de la haute direction et 65 % de tous les postes au sein de l'organisation sont occupés par des femmes chez Fairstone. C'est une réalisation remarquable en matière de parité des genres. De plus, Fairstone s'est engagée à favoriser la représentation de l'égalité des genres à tous les niveaux hiérarchiques, à revoir les processus de rémunération et de recrutement, à continuer d'éliminer les obstacles et à favoriser le leadership et une culture d'accueil axée sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) au cours des trois prochaines années.

Webinaire gratuit | Les femmes et la littératie financière : ensemble pour la parité!

Le mardi 7 mars, de 12 h 30 à 14 h, Fairstone soulignera la Journée internationale des femmes par un panel gratuit et captivant de 90 minutes sur les finances et le bien-être des femmes, à laquelle participeront des panélistes chevronnés d'organisations influentes au Canada. Les conférenciers discuteront de l'état actuel de la littératie financière des femmes au Canada, notamment comment accroître la littératie financière et le succès des femmes profitent à la société. Inscrivez-vous à l'événement au https://www.fairstone.ca/fr/a-propos/evenements.

Partenariat avec la Fondation canadienne des femmes

Fairstone croit que la diversité et l'égalité entre les genres sont essentielles pour la santé, la productivité et la réussite des organisations, tant du point de vue des employés que de celui des affaires. Fairstone s'est engagée à verser 80 000 $ sur quatre ans aux programmes de développement économique de la Fondation canadienne des femmes et continue à travailler avec elle sur des initiatives qui aident les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à sortir de la pauvreté.

Prix Leadership au féminin

Dans le cadre de son engagement à promouvoir les femmes au sein de son organisation, Fairstone a créé le prix Leadership au féminin en 2022. Ce prix s'inscrit dans un objectif général de l'entreprise qui consiste à s'améliorer et à évoluer continuellement dans le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Il est présenté à une femme qui dirige et inspire les autres en représentant les principes et les valeurs de leadership de notre entreprise, et qui défend l'avancement des femmes en milieu de travail. Cette année, le prix a été remis à Amy Langford, directrice de district, London, Ontario, afin de reconnaître sa capacité à viser l'excellence tous les jours et à faire preuve de courage et de responsabilité dans tous les aspects de sa vie.

« Je suis très honorée de recevoir ce prix. Lorsque vous pouvez être vous-même et savoir que vous vous faites entendre et que des possibilités s'offrent à vous, c'est à ce moment-là que vous excellez », a déclaré Amy Langford. Fairstone croit en ses talents et s'efforce constamment de créer un milieu de travail engageant où chaque employé.e se sent responsable, épanoui.e et éprouve un sentiment d'appartenance. C'est vraiment un endroit où grandir sur le plan professionnel et avoir la chance de faire une différence. Je suis très fière de mon équipe et de toute la famille Fairstone pour ce que nous avons créé et continuons de créer. »

Autres initiatives

Au cours des dernières années, Fairstone s'est ouvertement engagée à des initiatives qui contribuent à atteindre la parité des genres au sein de l'organisation et à accroître la représentation des femmes à tous les niveaux. Alors qu'elle poursuit son objectif d'atteindre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) au sein de son entreprise et sa culture, Fairstone a lancé récemment le Réseau au féminin, une initiative créée par le Comité des femmes de Fairstone dans le but d'appuyer les femmes et de faire progresser le leadership au féminin au sein de nos équipes. Le Réseau au féminin est un espace permettant aux femmes et leurs alliés de partager leurs connaissances, d'acquérir des compétences et de développer d'autres occasions professionnelles. Fairstone a récemment nommé comme parrain du Comité des femmes Amir Gorgi, chef des services financiers chez Fairstone. Son rôle sera d'aider le Comité des femmes à bâtir un pipeline diversifié autour des objectifs de la DEI et de parité.

« Chez Fairstone, nous croyons qu'une main-d'œuvre diversifiée bénéficie tant à nos employés qu'à nos clients qui désirent se reconnaître au sein du personnel et de la direction de notre entreprise », a dit M. Gorgi. « À titre de parrain du Comité des femmes, je m'engage à cerner et à éliminer les obstacles à la diversité des genres dans notre organisation en travaillant avec ce comité axé sur les talents et notre équipe de direction pour mettre en œuvre des mesures concrètes vers la parité. Je dois personnellement bon nombre de mes réussites professionnelles à des femmes incroyables avec qui j'ai travaillé et dont j'ai appris. Cette importante initiative m'interpelle vraiment! »

À propos de l'entreprise

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), forment un chef de file offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 245 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur. Pour en savoir plus : www.Fairstone.ca et www.BanqueFairstone.ca

