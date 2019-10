Faire tomber les barrières et aider le retour au travail des gens en invalidité

Leader novateur en soins de santé, la Sun Life élargit sa trousse de gestion de l'invalidité

TORONTO, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Près de 60 % des travailleurs canadiens ont connu un trouble de santé mentale à un moment de leur viei. C'est l'une des principales causes des congés d'invaliditéii. Traitements, temps d'attente, coûts, préjugés : les obstacles sont nombreux pour les personnes aux prises avec un tel problème. Pour aider ses Clients à retourner au travail et à adopter un mode de vie sain, la Sun Life élargit sa gamme d'outils et d'innovations numériques en soins de santé.

« Quand on est en invalidité en raison d'un problème de santé mentale, le simple fait de trouver un spécialiste et d'obtenir un traitement peut sembler une montagne », explique Dave Jones, vice-président principal des Garanties collectives à la Sun Life. « Nous voulons faciliter l'expérience. Nos innovations en soins de santé aident nos Clients à mieux vivre leur rétablissement et à obtenir les bons soins au bon moment. »

L'équipe des Règlements invalidité groupe de la Sun Life aide les Clients à s'orienter dans le système de santé et à obtenir le traitement approprié. Les plus récentes innovations numériques comptent notamment :

La pharmacogénomique : La pharmacogénomique a fait l'objet d'un projet pilote à la Sun Life en 2017. Il a été démontré qu'à partir d'un échantillon de salive, on peut prévoir l'efficacité d'un médicament sur une personne aux prises avec un trouble de santé mentale ou une douleur chronique. En collaboration avec LifeLabs Genetics et BiogeniQ, la Sun Life offre maintenant cette solution personnalisée, qui peut aider les médecins à trouver rapidement un traitement efficace pour ses Clients.

« Ce test a confirmé non seulement que j'étais sur la voie de la guérison, mais que les médicaments que j'avais pris auparavant ne me convenaient pas du tout », raconte un Client qui bénéficie des garanties collectives de la Sun Life offertes par son employeur. « Je recommanderais ce test à tous ceux qui souffrent d'un problème de santé mentale, dans l'espoir qu'ils soient guidés vers le médicament le plus adapté à leur situation. »

Récemment, la Sun Life a fait équipe avec EQ Care pour tester les EMI virtuels. Cette solution unique en son genre aide les personnes en invalidité à recevoir un examen indépendant dans le confort de leur foyer. Thérapie cognitivo-comportementale en ligne : Les Clients en invalidité souffrant d'anxiété ou de dépression faible à modérée peuvent améliorer leur mieux-être mental en suivant une thérapie en ligne, composée de plusieurs modules. Pratique, le suivi hebdomadaire virtuel effectué par un professionnel de la santé mentale leur procure les soins et le soutien appropriés.

Étant un chef de file dans l'industrie, la Sun Life s'engage envers ses Clients à offrir des outils à la fine pointe. La Sun Life intégrera ces solutions à ses processus de gestion des dossiers afin de transformer l'expérience en invalidité et d'aider les Clients à recevoir un traitement approprié et de favoriser leur rétablissement.

Explorez les nouveaux produits, services, articles et applis traitant de santé mentale qui vous aideront, vous et votre famille, à atteindre un mode de vie sain avec Lumino Santé, le réseau de santé en ligne de la Sun Life. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes aux prises avec un problème urgent de santé mentale, n'hésitez pas à appeler le 9-1-1 pour une assistance immédiate.

