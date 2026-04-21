Servier Canada souligne l'importance du dépistage génétique pour identifier les mutations IDH1 et personnaliser les traitements des patients disposant de voies thérapeutiques limitées.

LAVAL, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde aiguë (LMA), Servier Canada met en lumière les avancées réalisées en médecine de précision dans le traitement de la LMA.

Avec TIBSOVO® (comprimés d'ivosidénib), désormais remboursé par les régimes publics pour la majorité des Canadiens, les adultes porteurs d'une mutation IDH1 ont accès à une option thérapeutique orale ciblée jouant un rôle essentiel dans leur prise en charge. Les patients admissibles sont identifiés à l'aide de tests diagnostiques validés. Lorsqu'il est utilisé en association avec l'azacitidine, TIBSOVO® offre une option de traitement aux patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie intensive. Cette avancée représente une étape importante pour des patients qui ont historiquement disposé de choix thérapeutiques limités et réaffirme l'engagement de Servier à faire progresser les soins innovants destinés aux cancers du sang les plus complexes.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer à progression rapide du sang et de la moelle osseuse et constitue le type de leucémie le plus fréquent chez l'adulte.1 La maladie est génétiquement complexe et nécessite une prise en charge rapide et précise, adaptée au profil génétique propre à chaque patient.

« Derrière chaque diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, il y a une personne qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain », explique le Dr Olivier Veilleux, hématologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. « Être présent, prendre le temps d'expliquer et chercher, avec le patient, l'approche la plus appropriée à sa situation fait partie intégrante des soins. Les tests qui permettent de mieux comprendre la maladie nous donnent aujourd'hui accès à des traitements thérapeutiques ciblées, qui peuvent être mieux adaptées à certains patients, notamment lorsque des traitements plus intensifs ne sont pas envisageables. »

L'importance de la caractérisation moléculaire

Les progrès réalisés en caractérisation moléculaire ont transformé la façon dont la leucémie myéloïde aiguë est diagnostiquée et prise en charge. L'identification précoce des mutations génétiques est essentielle pour déterminer le parcours thérapeutique le plus approprié pour chaque patient.2 En s'attaquant à ce mécanisme biologique sous-jacent de la maladie, le traitement contribue à restaurer une production normale des cellules sanguines.

Cette approche ciblée a une importance particulière pour les personnes âgées ou présentant d'autres problèmes de santé, qui ne sont pas admissibles aux traitements de chimiothérapie intensive standard.

Le regard des patients

Pour les patients et leurs proches, un diagnostic de LMA survient souvent de manière soudaine et bouleversante. « Je menais une vie très active, entre mon travail d'entrepreneur et mes projets, quand le diagnostic est tombé, sans prévenir », raconte Stéphane Desbiens, ancien policier de Terrebonne et résidant de Mascouche, aujourd'hui en rémission d'une leucémie myéloïde aiguë. « En quelques jours, tout change et il faut trouver la force de traverser l'épreuve. On réalise vite qu'on ne peut pas y arriver seul : le soutien de la famille, des proches et de l'équipe médicale devient essentiel. Aujourd'hui, pouvoir reprendre des projets et voyager à nouveau me rappelle à quel point la vie reste précieuse. »

« TIBSOVO illustre les avancées de l'oncologie de précision et l'émergence de nouvelles options pour les personnes atteintes de leucémie myéloïde aiguë », souligne Lucie Rousseau, directrice générale de Servier Canada. « Face à ce cancer du sang complexe, des approches fondées sur la biologie de la maladie, qui sont développées par Servier, sont essentielles pour offrir de meilleures options aux patients, tout au long de leur parcours. »

À propos de TIBSOVO® (ivosidenib)3

TIBSOVO® (ivosidénib) est un traitement oral ciblé qui inhibe l'enzyme IDH1 mutée. Il agit en réduisant les niveaux d'une substance associée au cancer et en contribuant au rétablissement du développement normal des cellules sanguines.

Au Canada, TIBSOVO® est autorisé en association avec l'azacitidine pour le traitement des adultes atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) nouvellement diagnostiquée présentant une mutation IDH1 et qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie intensive, ainsi que pour le traitement des patients atteints d'un cholangiocarcinome (cancer des voies biliaires) porteur d'une mutation IDH1 ayant déjà reçu un traitement. TIBSOVO® a reçu des autorisations réglementaires dans plusieurs pays à travers le monde, soutenant un accès élargi à des approches thérapeutiques ciblées pour les patients atteints de cancers associés à une mutation IDH1.

L'autorisation de TIBSOVO® (ivosidénib) par Santé Canada en 2024 repose sur les résultats d'un essai clinique de phase 3 évaluant le traitement en association avec l'azacitidine chez des patients atteints d'une LMA nouvellement diagnostiquée qui n'étaient pas admissibles à une chimiothérapie intensive.

Veuillez consulter la monographie de produit de TIBSOVO® https://servier.ca/fr/servier-medecines/tibsovo/monographie-de-produit-tibsovo/ pour obtenir des renseignements importants concernant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.

À propos de la leucémie myéloÏde aiguë (LMA)1,4

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer à progression rapide du sang et de la moelle osseuse, caractérisé par la prolifération incontrôlée de globules blancs anormaux. Il s'agit du type de leucémie le plus fréquent chez l'adulte et il est associé à un pronostic défavorable, en particulier chez les populations plus âgées.

Au Canada, la LMA est responsable d'environ 1 362 décès chaque année, ce qui illustre la gravité et le caractère potentiellement mortel de la maladie. Le fardeau de la LMA augmente avec l'âge, et de nombreux patients reçoivent leur diagnostic plus tard dans la vie, à un moment où les options thérapeutiques peuvent être plus limitées.

À propos des Laboratoires Servier

Servier est un groupe pharmaceutique international indépendant, gouverné par une fondation à but non lucratif, dont la mission est de générer un impact sociétal significatif pour les patients tout en contribuant à un monde plus durable. Son modèle de gouvernance unique garantit son indépendance et favorise une innovation à long terme, avec 100 % des bénéfices réinvestis dans le développement du Groupe. En étroite collaboration avec les partenaires du système de santé, Servier s'engage à assurer un accès rapide et équitable à des thérapies innovantes pour les patients présentant des besoins médicaux non comblés importants. Le portfolio en oncologie de Servier se concentre sur des cancers rares et difficiles à traiter, avec un accent particulier sur les thérapies ciblant les cancers associés à des mutations IDH. Aux côtés de TIBSOVO®, ce portefeuille comprend VORANIGO®, qui a reçu deux Prix Galien à l'échelle internationale, illustrant l'innovation qui sous-tend la stratégie de Servier en oncologie de précision.

Au Canada, Servier est reconnue comme une entreprise certifiée Great Place to Work®, avec un taux d'approbation des employés d'environ 90 %, bien au‑delà de la moyenne canadienne de 60 %. Pour en savoir plus, visitez le site www.servier.ca/fr.



References

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1 Canadian Cancer Society. Acute myeloid leukemia (AML). Available at: https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/acute-myeloid-leukemia-aml

2 DiNardo CD, et al. Ivosidenib (AG-120) in mutant IDH1 advanced hematologic malignancies. New England Journal of Medicine. 2018. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497119812417

3 TIBSOVO® (ivosidenib), Canada Product Monograph. July 19, 2024. Available at: https://servier.ca/wp-content/uploads/sites/24/2024/07/Monographie-de-produit-TIBSOVO.pdf

4 Canadian Cancer Society. Canadian Cancer Statistics / Acute myeloid leukemia (AML) statistics. Available at: https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/acute-myeloid-leukemia-aml/statistics

SOURCE Servier Canada

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