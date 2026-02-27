Servier Canada annonce le remboursement de VORANIGO® en Ontario dans le cadre du programme FAST

LAVAL, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Servier Canada est heureuse d'annoncer que VORANIGO® (comprimés de vorasidenib) est désormais remboursé publiquement en Ontario dans le cadre du programme provincial Programme pilote FAST pour le financement accéléré de traitements spécifiques (Programme pilote FAST). Cette décision représente une avancée importante pour améliorer l'accès au traitement chez les adultes atteints d'un gliome de grade 2 exprimant une mutation de l'isocitrate déshydrogénase (IDH), un type de cancer du cerveau.

VORANIGO® a été approuvé par Santé Canada en août 2024 pour le traitement de l'astrocytome ou de l'oligodendrogliome de grade 2 porteur d'une mutation sensible d'IDH1 ou d'IDH2 chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus, à la suite d'une intervention chirurgicale.

Le programme FAST de l'Ontario vise à accélérer l'accès à des thérapies destinées à des maladies graves et limitant l'espérance de vie. Il illustre la manière dont les mécanismes de remboursement existants peuvent être appliqués dans des situations où un accès rapide revêt une importance clinique significative. Servier salue l'engagement de l'Ontario en faveur d'un accès innovant et demeure déterminée à collaborer avec les provinces et les territoires afin de favoriser un accès équitable à VORANIGO® partout au Canada.

Pour les patients atteints d'un cancer du cerveau, les longs délais entre l'approbation réglementaire et le remboursement public sont source d'une incertitude prolongée et entraînent des retards de traitement. « Nous saluons le leadership de l'Ontario qui utilise le programme FAST pour accélérer l'accès à des traitements innovants qui changent la vie », a déclaré Lucie Rousseau, directrice générale de Servier Canada. « Pour les patients atteints d'un gliome de grade 2 avec mutation IDH, un accès plus rapide est essentiel. L'approche de l'Ontario démontre que des décisions de remboursement fondées sur les besoins peuvent fonctionner au sein du système public canadien lorsque l'urgence clinique le justifie, offrant ainsi un modèle pour répondre en temps opportun aux cancers rares dont les options de traitement sont limitées. »

Le gliome de grade 2 avec mutation d'IDH touche souvent de jeunes adultes en pleine vie active, affectant profondément leur fonctionnement quotidien, leur capacité à travailler et leur santé à long terme.i Depuis plus de deux décennies, les options de traitement au-delà de la chirurgie sont demeurées limitées, soulignant l'importance critique des thérapies ciblant la biologie sous-jacente de la maladie. Cette innovation est d'autant plus essentielle que les gliomes sont le deuxième cancer le plus fréquent chez les Canadiens de moins de 40 ans et la deuxième cause la plus courante de décès par cancer dans ce groupe d'âge.

Les décisions de remboursement peuvent façonner non seulement les parcours de traitement, mais aussi la capacité d'une personne à demeurer active au sein de sa profession et de sa communauté. La Dre Aisha Husain, médecin de famille et patiente, a souligné les retombées sociétales plus larges d'un accès rapide : « À titre de médecin et de patiente, j'ai pu constater à quel point l'incertitude entourant l'accès touche non seulement les individus, mais aussi les communautés qui dépendent d'eux. J'ai eu la chance d'accéder au traitement par le biais d'un mécanisme intérimaire, mais c'est un remboursement public durable qui apporte une véritable stabilité. Une couverture rapide permet aux gens de rester sur le marché du travail et de continuer à contribuer à la société. »

Les cliniciens soulignent qu'un accès rapide au traitement est particulièrement important en neuro-oncologie, domaine où la prise en charge de la maladie à long terme est au cœur des soins. « Le gliome de grade 2 avec mutation d'IDH nécessite un suivi attentif sur plusieurs années, » explique le Dr James Perry, neuro-oncologue au Sunnybrook Health Sciences Centre et l'un des investigateurs cliniques dans le développement du vorasidenib. « Les décisions de remboursement rapides permettent aux patients et à leurs médecins d'envisager les options de traitement sans l'incertitude additionnelle liée à la couverture. »

Les patients et les experts en politiques de santé soulignent également que le recours au programme FAST par l'Ontario constitue un signal important sur la manière dont les systèmes de santé peuvent répondre à des conditions graves et complexes. « Le programme FAST de l'Ontario est une lueur d'espoir pour tous ceux qui vivent avec des maladies graves, là où un accès plus rapide peut faire toute la différence entre la survie et le mieux-vivre, ou non », a déclaré Durhane Wong-Rieger, présidente et directrice générale de l'Organisation canadienne pour les maladies rares (OCMR). « Nous nous réjouissons à l'idée que l'Ontario étende le programme FAST aux maladies rares et à d'autres pathologies, et nous exhortons les autres provinces à suivre l'exemple visionnaire de l'Ontario. » L'expérience de l'Ontario offre une occasion de dialoguer et de réflexion continue sur la manière dont les mécanismes de remboursement partout au Canada peuvent répondre au mieux aux maladies dont le traitement est sensible au facteur temps.

À propos de Voranigo

VORANIGO® (vorasidenib) la première thérapie ciblée orale approuvée au Canada pour le traitement du gliome de grade 2 exprimant une mutation d'IDH. Administré par voir oral une fois par jour après la chirurgie chez les patients de 12 ans et plus, il cible spécifiquement les enzymes IDH1 et IDH2 mutées, que l'on retrouve dans les gliomes de bas grade. Dans l'essai clinique de phase III INDIGO, VORANIGO® a plus que doublé la survie sans progression comparativement au placebo, représentant la première avancée thérapeutique majeure en près de 25 ans pour cette population.

À propos de Servier

Servier est une entreprise pharmaceutique internationale et indépendante, gouvernée par une fondation à but non lucratif et engagée à avoir un impact social significatif sur les patients tout en contribuant à un monde plus durable. Son modèle de gouvernance unique garantit son indépendance et soutient l'innovation à long terme, avec 100 % des profits réinvestis dans le développement du Groupe. En collaboration avec ses partenaires de santé, Servier s'engage à assurer un accès rapide et équitable à des traitements innovants pour les patients ayant des besoins médicaux non comblés. VORANIGO® est le plus récent traitement de son portefolio mondial dans les cancers exprimant une mutation d'IDH, ayant reçu deux prestigieux Prix Galien à l'échelle internationale pour son innovation. Au Canada, Servier est reconnue comme Great Place to Work®, avec un taux d'approbation d'environ 90 %, dépassant largement la moyenne nationale (60 %). Pour en savoir plus : www.servier.ca

Pour en savoir plus

Veuillez consulter la monographie de produit de VORANIGOMC à l'adresse https://servier.ca/wp-content/uploads/sites/24/2024/09/Monographie-de-produit-VORANIGO.pdf pour des informations importantes relatives aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et aux ajustements posologiques, qui n'ont pas été abordées dans cet article. La monographie du produit peut également être obtenue en appelant Servier Canada au 1 800 363-6093.

