REGINA, SK, le 13 mars 2024 /CNW/ - Des ponts et des ponceaux dans les collectivités de la Saskatchewan seront remplacés ou mis à jour après un investissement combiné de plus de 8,2 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial avec les municipalités.

Ces 12 projets ont été annoncés par le ministre Dan Vandal et le ministre Don McMorris. Les nouveaux ponts créeront des routes locales plus sécuritaires et plus efficaces, alors que les investissements dans les ponceaux faciliteront le débit de l'eau en dessous des routes, mettant fin aux problèmes de drainage potentiels à l'avenir.

Les municipalités rurales, comme les MR d'Enniskillen no 3 et de Frenchman Butte no 501 obtiendront de nouveaux ponceaux pour aider le débit d'eau sécuritaire, alors que d'autres comme Lomond no 37 et Star City no 428 recevront des fonds pour des projets de remplacement du pont.

Découvrez-en plus à propos de ces projets et de la façon dont ils amélioreront les connexions entre les collectivités et le drainage de l'eau fiable dans toute la province pour des années à venir.

Citations

« Investir dans les projets d'infrastructure des communautés rurales, comme les ponts et les ponceaux, crée des services de transport et de distribution de l'eau plus harmonieux. En offrant de nouveaux cycles de vie à ces éléments essentiels des infrastructures, nous continuons de livrer pour les Saskatchewanais au moyen d'investissements qui feront une réelle différence dans leur vie de tous les jours. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement comprend les répercussions que ces projets auront sur les collectivités qui reçoivent ce financement. L'importance de remplacer et de créer de nouvelles infrastructures pour bâtir et protéger nos collectivités ne doit jamais être sous-estimée. Les projets comme celui-ci ne pourraient pas avoir lieu sans la coopération des collectivités. Notre gouvernement a hâte que ces projets débutent pour que nos collectivités profitent des avantages à long terme de la croissance et d'une Saskatchewan plus forte. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 378 474 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Saskatchewan investit 2 756 123 $ et la contribution des municipalités pour l'ensemble des projets s'élève à 4 134 596 $.

. Le gouvernement de la investit 2 756 123 $ et la contribution des municipalités pour l'ensemble des projets s'élève à 4 134 596 $. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, les infrastructures communautaires, ainsi que la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 122 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 106 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 99 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les projets alignés avec les secteurs prioritaires déterminés par les intervenants des Prairies afin de bâtir une économie plus solide, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Produits connexes

Document d'information : Faire le pont entre les collectivités en Saskatchewan avec un financement conjoint fédéral-provincial

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Tableau d'affectation du Fonds pour le développement des collectivités du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/prog/gtf-fte-tab-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cory Kolt, Gouvernement de la Saskatchewan, 306-787-4161, [email protected]