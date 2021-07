Faillite de Bel-Habitat Inc. - GCR a rencontré plus de 125 consommateurs à Laval

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les rencontres individuelles entre les consommateurs touchés par la faillite de Bel-Habitat Inc. et Garantie de construction résidentielle (GCR) se sont terminées hier soir. Au total, c'est plus de 125 consommateurs que GCR a pu rencontrer afin de les accompagner dans le processus d'ouverture de leur dossier de réclamation et aussi afin d'entendre leurs préoccupations et répondre à leurs questions. Organisée en quelques heures seulement, l'opération s'est avérée très utile et appréciée de la part des personnes rencontrées.

« Il s'agit d'un contexte extrêmement difficile dans lequel ces gens se trouvent et nous avons pu sentir leur tristesse, voire leur détresse. Comme depuis le tout début, notre objectif en organisant ces rencontres très rapidement était d'être présents auprès des consommateurs touchés et aussi qu'ils sachent que nous ferons le maximum pour les aider. Je remercie les gens qui sont venus nous rencontrer et qui ont pris le temps de nous expliquer leur situation », affirme Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Les rencontres ont eu lieu mercredi et jeudi de 11 h à 19 h 30 dans un hôtel de Laval. GCR n'exclut pas la tenue de rencontres additionnelles si ce besoin est manifesté au cours des prochaines semaines.

118 projets touchés par la faillite de Bel-Habitat Inc.

Rappelons que le lundi 28 juin dernier, GCR et plusieurs acheteurs d'une habitation neuve sur la Rive-Nord de Montréal ont appris la faillite de l'entreprise Bel-Habitat Inc. GCR est encore en train de recueillir des informations pertinentes dans le dossier pour avoir un portrait global de la situation. À ce jour, GCR évalue que 118 projets de maison, non débutés ou à différents stades de la construction, sont touchés par cette faillite et sont couverts par le plan de garantie obligatoire, conformément à ce que prévoit le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. GCR n'exclut pas que ce chiffre puisse évoluer. Il s'agira du plus important dossier traité par GCR depuis sa création le 1er janvier 2015.

Dès le tout début, GCR a communiqué avec les consommateurs concernés pour s'assurer de leur offrir un accompagnement maximal et qu'ils soient épaulés dans cette épreuve. En plus des rencontres individuelles tenues cette semaine, GCR a mis en place une équipe spécialement dédiée à ce dossier, a aboli exceptionnellement les frais d'ouverture de dossier de réclamation et a mis en place une ligne téléphonique gratuite de soutien psychologique. En outre, quelques centaines d'appels ont été traités en quelques jours par GCR à ce sujet. Finalement, devant certains renseignements préoccupants qui lui ont été fournis, GCR a ouvert un dossier au Service de police de Laval (SPL) afin que le suivi approprié soit effectué.

GCR s'engage à rendre des décisions rapidement

Malgré l'ampleur de la situation, GCR prend l'engagement aujourd'hui que les dossiers de réclamation qui auront été soumis d'ici le mardi 20 juillet prochain et qui concernent un remboursement d'acompte aient fait l'objet d'une décision en conciliation d'ici le 31 août 2021 et que les remboursements, lorsqu'applicables, aient été effectués d'ici le 30 septembre 2021. Si la complexité d'un dossier fait en sorte qu'un délai additionnel est requis, le ou les consommateurs concernés seront avisés rapidement.

GCR prend aussi l'engagement que les dossiers de réclamation qui auront été soumis d'ici le mardi 20 juillet prochain et qui concernent des parachèvements de travaux aient fait l'objet d'une visite de conciliation d'ici le 31 août 2021. Pour la réalisation des travaux de parachèvement, les modalités seront précisées dans les décisions qui seront rendues suite aux visites de conciliation. Si la complexité d'un dossier fait en sorte qu'un délai additionnel est requis, le ou les consommateurs concernés seront avisés rapidement.

« Notre mission est de protéger les acheteurs d'une habitation neuve et c'est ce que nous ferons dans ce dossier. Bien que cette faillite survienne en période estivale et de vacances et qu'elle représente une charge de travail importante pour notre organisation, nous nous engageons à rendre des décisions et à procéder aux remboursements rapidement afin que les gens touchés puissent récupérer les montants couverts par le Règlement aussi vite que possible. Grâce à une gestion responsable et rigoureuse du fonds de réserve depuis notre arrivée en 2015, nous avons la capacité financière et opérationnelle pour bien soutenir les gens dans ce drame. Rappelons que GCR avait justement été créée pour mieux faire face à ce genre de situation », conclut M. Laplante.

GCR tient à rappeler aux acheteurs d'une habitation neuve que le maximum prévu par le Règlement pour la protection des acomptes est de 50 000 $. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas verser un acompte d'une valeur plus importante. En terminant, les consommateurs touchés qui ont des questions ou des éléments à soumettre sont invités à communiquer avec le service à la clientèle de GCR au 1 855-657-2333.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

