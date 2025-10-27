MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait connaître une faible croissance aux T3 et T4 de 2025.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME, T3 2025 :

Selon les prévisions et estimations réalisées par la FCEI en collaboration avec AppEco, l'économie canadienne a enregistré une croissance de 0,8 % au T3 2025 et continuera de croître lentement (0,2 %) au T4. Le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait demeurer stable jusqu'à la fin de l'année.





Le taux de postes vacants du secteur privé canadien s'est maintenu à 2,8 % au T3 2025, ce qui représente 391 100 postes à pourvoir.





Avec l'incertitude actuelle, les estimations relatives à l'investissement privé indiquent un recul de 3,7 % au T3, suivi d'une autre contraction de 4,5 % au T4.





Les ventes au détail ont reculé de 0,2 % au T3, mais devraient croître de 1,8 % au T4, ce qui reste très faible comparativement à la moyenne historique.





Dans cette édition, nous avons fait une analyse spéciale du mouvement « Achetez canadien ». Plus de 4 PME sur 10 (43 %) ont lancé des campagnes d'achat local. Parmi celles-ci, près des deux tiers (61 %) ont signalé une hausse des ventes de produits canadiens. Toutefois, en raison des coûts élevés et de la faible demande, seulement 15 % ont vu leurs revenus augmenter et à peine 9 % ont vu leurs bénéfices augmenter.





Le profil sectoriel trimestriel révèle que la confiance des entreprises productrices de biens et des entreprises de services a chuté depuis le T1 2025. Toutefois, les entreprises de services ont retrouvé plus rapidement leur niveau de confiance, qui est maintenant supérieur à la moyenne de tous les secteurs.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Même si la tension commerciale s'atténue et que l'inflation est davantage maîtrisée, une grande incertitude économique demeure et entraîne son lot de défis pour les entreprises canadiennes. Ces conditions difficiles expliquent pourquoi nos estimations et prévisions pour le deuxième semestre de 2025 laissent entrevoir une faiblesse du PIB, des ventes au détail, du marché du travail et de l'investissement.





Malgré ces prévisions défavorables, les PME espèrent une fin d'année meilleure que prévu et une base solide pour commencer la nouvelle année. Des mesures positives dans le prochain budget fédéral et de fortes ventes pendant la période des Fêtes pourraient certainement aider.

