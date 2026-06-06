Faguy & Cie. enquête sur TerraVest Industries inc. (TSX:TVK)

MONTRÉAL, le 6 juin 2026 /CNW/ - Faguy & Cie., un cabinet juridique canadien de premier plan représentant les demandeurs, enquête sur la possibilité d'une action collective en valeurs mobilières au nom des actionnaires de TerraVest Industries Inc., un fabricant industriel diversifié.

Le 5 juin 2026, il a été rapporté que l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'organisme de réglementation des marchés financiers du Québec, enquête sur le président exécutif du conseil d'administration de TerraVest, Charles Pellerin, pour avoir prétendument transmis à des membres de sa famille et à des proches de l'information privilégiée au sujet d'une acquisition majeure, leur permettant de réaliser des profits d'environ 6,8 millions $.

À la suite de cette annonce, le cours de l'action de TerraVest a chuté d'environ 30 % le 5 juin 2026.

Les actionnaires ayant acheté des titres de TerraVest et subi des pertes sont invités à communiquer avec Faguy & Cie. afin de discuter de leurs droits et des recours possibles.

Les investisseurs de TerraVest peuvent communiquer avec :

Faguy & Cie.

À l'attention de : Maître Joshua Bouzaglou

Tél. : (514) 285-8100 poste 223

Courriel : [email protected]

En communiquant avec Faguy & Cie., vous ne retenez pas les services du cabinet et n'encourez aucuns frais ni aucune obligation relativement à une éventuelle action collective.

À propos de Faguy & Cie.

Faguy & Cie. est un cabinet juridique canadien de premier plan axé sur les litiges commerciaux complexes, la protection des investisseurs et les actions collectives. Ses avocat.e.s représentent des demandeurs dans des recours importants impliquant des déclarations trompeuses en valeurs mobilières, des manquements aux obligations fiduciaires et des inconduites corporatives partout au Canada.

SOURCE FAGUY & CO Barristers And Solicitors Inc.