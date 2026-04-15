MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Faguy & Cie., un cabinet juridique canadien de premier plan représentant les demandeurs, enquête sur la possibilité d'une action collective en valeurs mobilières au nom des actionnaires de BRP inc.

BRP est un fabricant mondial de véhicules de sports motorisés, de systèmes de propulsion et de produits marins, notamment sous les marques Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am.

Le 14 avril 2026, BRP a annoncé la suspension de ses prévisions financières pour l'exercice 2027 en raison de changements dans l'environnement tarifaire américain entraînant des coûts additionnels d'environ 500 millions $ pour le reste de l'exercice.

À la suite de cette annonce, le cours de l'action de BRP a chuté d'environ 36,6 % le 15 avril 2026.

Les actionnaires ayant acheté des titres de BRP inc. et subi des pertes sont invités à communiquer avec Faguy & Cie. afin de discuter de leurs droits juridiques et des recours possibles.

Les investisseurs de BRP peuvent communiquer avec :

Faguy & Cie.

À l'attention de : Joshua Bouzaglou

Tél. : (514) 285-8100 poste 223

Courriel : [email protected]

En communiquant avec Faguy & Co., vous ne retenez pas les services du cabinet et n'encourez aucuns frais ni aucune obligation relativement à une éventuelle action collective.

À propos de Faguy & Cie.

Faguy & Cie. est un cabinet juridique canadien de premier plan axé sur les litiges commerciaux complexes, la protection des investisseurs et les actions collectives. Ses avocat.e.s représentent des demandeurs dans des recours importants impliquant des déclarations trompeuses en valeurs mobilières, des manquements aux obligations fiduciaires et des inconduites corporatives partout au Canada.

SOURCE FAGUY & CO Barristers And Solicitors Inc.