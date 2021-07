EDMONTON, AB, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Le transport en commun est au cœur d'un rétablissement inclusif, et nous devons donner la priorité aux mesures qui permettront de mettre en place les réseaux de transport en commun dont le Canada a besoin maintenant et à l'avenir. Les investissements dans le transport en commun soutiennent les Canadiens durant la pandémie, placent le Canada en position de rétablissement en créant de bons emplois, et transforment notre société pour un avenir meilleur et plus propre.

C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et Don Iveson, maire de la Ville d'Edmonton, ont annoncé qu'une priorité aux fins de financement est accordée à la phase 1 du projet de prolongement vers le sud de la ligne Capital d'Edmonton. Ce projet permettra au secteur sud-ouest d'Edmonton qui connaît une croissance rapide d'accéder au train léger sur rail (TLR).

Le prolongement vers le sud de la ligne Capital d'Edmonton ajoutera un tronçon de 4,5 kilomètres de voie double entre le parc Century et le chemin Ellerslie et comprendra deux nouvelles stations de TLR permanentes à Twin Brooks et Ellerslie, un passage inférieur au passage à niveau de la 23e avenue et un nouveau pont traversant la promenade Anthony-Henday. Le projet comprend aussi une installation d'exploitation, d'entretien et d'entreposage, l'achat de 24 véhicules de train léger sur rail alimentés à l'électricité, ainsi que l'agrandissement et l'intégration avec l'installation de stationnement Heritage Valley.

Le projet de prolongement aidera à améliorer la capacité de l'infrastructure de transport en commun, la qualité et la sécurité des réseaux de transport existants et futurs, et l'accès aux réseaux de transport en commun. Il vise aussi à créer plus de 9 500 emplois, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 269 000 tonnes d'ici 2050, et espère voir une diminution de 11,9 millions de voitures-kilomètres parcourus lors de sa première année d'exploitation.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 394,24 millions de dollars dans ce projet, sous réserve de la diligence raisonnable fédérale nécessaire et du processus d'approbation. Le gouvernement de l'Alberta et la Ville d'Edmonton fourniront le reste du financement du projet.

L'investissement dans le transport en commun fait tripler les avantages : il crée des emplois, réduit la pollution et bâtit des collectivités inclusives où il fait bon vivre. Les Edmontoniens pourront se rendre au travail, faire face à moins de problèmes de circulation et avoir de l'air plus propre, et leur ville deviendra plus inclusive et il y fera bon vivre. C'est en effectuant ce type d'investissements conjoints, en travaillant ensemble, que nous pouvons créer un Canada plus propre, plus compétitif et plus résilient pour les générations à venir.

Citations

« Les investissements dans le transport en commun sont au cœur d'une relance propre et inclusive. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada investit presque 400 millions de dollars dans la phase 1 du projet de prolongement vers le sud de la ligne Capital d'Edmonton, entre le parc Century et le chemin Ellerslie, afin de réduire le temps de déplacement et d'aider les résidents d'Edmonton, notamment les travailleurs, les étudiants, les personnes âgées et les familles, à se déplacer de manière plus propre et plus abordable. Cet investissement contribuera à réduire le nombre de voitures sur les routes, à réduire les émissions, à créer de bons emplois et à bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta reconnaît qu'il s'agit d'un projet ayant une grande importance, non seulement pour les Edmontoniens, mais pour tous les Albertains. L'engagement continu de l'Alberta à l'égard du réseau de TLR d'Edmonton aidera à appuyer les usagers du transport en commun d'Edmonton et la relance de l'Alberta à la suite de la pandémie de COVID-19 en créant des emplois locaux. En appuyant ce projet, le gouvernement de l'Alberta jette les bases pour l'avenir du transport en commun dans le secteur de la ville qui connaît la croissance la plus rapide. »

L'honorable Rajan Sawhney, ministre des Transports de l'Alberta

« Un réseau de transport public solide est la clé de voûte des villes compétitives où il fait bon vivre. En reliant certaines des communautés ayant la croissance la plus rapide de la ville, le prolongement vers le sud de la ligne Capital du TLR d'Edmonton renforce notre prospérité économique et environnementale. Un plus grand réseau de TLR contribue à une relance économique résiliente et verte pour notre ville et aura pour résultat des temps de déplacement plus rapides et moins de circulation. Nos partenaires fédéraux et provinciaux ont prouvé qu'avec cet investissement stratégique tous les ordres de gouvernement contribuent à notre prospérité économique et sociale. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le 10 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds sur huit ans pour le transport en commun, dont 3 milliards de dollars par année de financement continu pour le transport en commun à compter de 2026-2027.

a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds sur huit ans pour le transport en commun, dont 3 milliards de dollars par année de financement continu pour le transport en commun à compter de 2026-2027. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

