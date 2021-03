MONTRÉAL, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière de dévoiler le Guide de l'entrepreneur. Destiné aux entrepreneurs en construction résidentielle neuve, ce guide se veut un outil d'information accessible et vulgarisé sur tout ce qui les concerne lorsqu'ils ont à traiter avec GCR. L'objectif du Guide de l'entrepreneur est de faciliter le travail des entrepreneurs en construction résidentielle neuve. Il traite notamment des étapes en vue d'obtenir leur accréditation et le renouvellement de celle-ci, de l'enregistrement de leurs projets de construction ainsi que du fonctionnement des inspections.

« Nous savons que construire des habitations neuves, bien que stimulant, est un travail complexe et très demandant. Les entrepreneurs ont beaucoup d'obligations à respecter et, forcément, beaucoup de paperasse à remplir. Ce n'est pas un hasard si nous avons mis en place plusieurs outils afin de les aider et les soutenir dans leur quotidien. Mentionnons, entre autres, la publication de près de 30 fiches techniques, la Tournée GCR ainsi que la Zone GCR, une plateforme Web leur étant destinée. Nous espérons vivement qu'avec ce guide, nous contribuerons encore plus à faciliter leur travail » souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Le guide sera distribué à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs

Comme mentionné plus haut, le guide inclut toute information pertinente pour les entrepreneurs accrédités ou en voie de l'être chez GCR. Il sera distribué à tous les entrepreneurs, actuels ou futurs, et sera également disponible en version numérique sur le site Web de GCR. Plus précisément, le guide traite de ce qui suit :

Les exigences à rencontrer pour obtenir ou maintenir son accréditation chez GCR. Rappelons que pour construire une habitation neuve assujettie au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, un entrepreneur doit obligatoirement avoir son accréditation chez GCR. Le guide fournit également toute l'information utile à la compréhension de la Cote Qualité GCR que reçoit chaque entrepreneur accrédité.

Rappelons que pour construire une habitation neuve assujettie au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, un entrepreneur doit obligatoirement avoir son accréditation chez GCR. Le guide fournit également toute l'information utile à la compréhension de la Cote Qualité GCR que reçoit chaque entrepreneur accrédité. Les renseignements nécessaires pour enregistrer les bâtiments chez GCR . Là encore, il s'agit d'une obligation légale. Une attention particulière est donnée aux immeubles détenus en copropriété.

. Là encore, il s'agit d'une obligation légale. Une attention particulière est donnée aux immeubles détenus en copropriété. Les façons simples d'utiliser la Zone GCR, un outil nouvellement lancé pour éliminer la paperasse. À l'heure actuelle, la Zone GCR permet notamment aux entrepreneurs d'enregistrer leurs bâtiments et de renouveler leur accréditation.

À l'heure actuelle, la Zone GCR permet notamment aux entrepreneurs d'enregistrer leurs bâtiments et de renouveler leur accréditation. Les informations que doivent connaître les entrepreneurs quant au processus d'inspection de GCR . Il est notamment question de ce qui doit être fait à la suite de la découverte par GCR d'une non-conformité sur un chantier.

. Il est notamment question de ce qui doit être fait à la suite de la découverte par GCR d'une non-conformité sur un chantier. Les étapes à respecter en cas de dénonciation ou de réclamation de la part d'un consommateur. Soulignons que l'entrepreneur a la responsabilité d'assurer le suivi lorsqu'un consommateur découvre une problématique avec sa propriété. GCR intervient lorsque l'entrepreneur et le consommateur ne se sont pas entendus sur la suite à donner. Le guide présente également ce que les entrepreneurs doivent faire lorsque GCR rend une décision sur des travaux correctifs à effectuer.

Soulignons que l'entrepreneur a la responsabilité d'assurer le suivi lorsqu'un consommateur découvre une problématique avec sa propriété. GCR intervient lorsque l'entrepreneur et le consommateur ne se sont pas entendus sur la suite à donner. Le guide présente également ce que les entrepreneurs doivent faire lorsque GCR rend une décision sur des travaux correctifs à effectuer. Le Répertoire des entreprises accréditées chez GCR , qui donne beaucoup d'informations utiles aux consommateurs sur chaque entreprise en construction résidentielle neuve. Les entrepreneurs ont donc tout avantage à conserver un bon dossier, celui-ci étant public.

, qui donne beaucoup d'informations utiles aux consommateurs sur chaque entreprise en construction résidentielle neuve. Les entrepreneurs ont donc tout avantage à conserver un bon dossier, celui-ci étant public. Les fiches techniques publiées par GCR. Rappelons que le volet réglementaire de celles-ci est approuvé par la Régie du bâtiment du Québec.

Pour consulter le Guide de l'entrepreneur, cliquez ici.

Pour consulter la page Web du site de GCR à cet effet : www.garantiegcr.com/fr/guide-entrepreneur-2

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

www.garantiegcr.com

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements: Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]

Liens connexes

GarantieGCR.com