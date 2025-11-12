La TD est la première banque canadienne à collaborer avec Empathy pour offrir gratuitement aux clients en deuil des services de soutien émotionnel et logistique.

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Faire face à la perte d'un être cher peut être éprouvant, tant sur le plan émotionnel que logistique. Pour alléger ce fardeau, la TD a collaboré avec Empathy, une entreprise de technologie de pointe qui aide les gens à traverser les moments les plus difficiles de la vie. Le but est d'offrir du soutien aux clients en deuil (et à leur famille) admissibles qui utilisent des services de règlement de succession de la TD, comme des liquidateurs/exécuteurs testamentaires. Ce soutien comprend un accès en tout temps à des spécialistes en deuil formés et à des conseils alimentés par la technologie durant toutes les étapes de la courbe du deuil.

Selon le Grief Tax Report d'Empathy 1, le règlement d'une succession peut prendre jusqu'à un an, nécessite des heures de paperasse et peut même coûter des milliers de dollars aux familles, même si un plan est déjà en place. Pour soutenir les familles dans ces moments douloureux, la TD est ravie d'offrir l'accès à la plateforme Empathy.

« Perdre un être cher peut être l'une des expériences les plus douloureuses de notre vie, et la complexité logistique qui en découle est parfois très éprouvante, affirme Tahia Haniff, VPA, Services successoraux, Groupe Banque TD. En offrant le soutien au deuil d'Empathy, nous aidons les clients admissibles à gérer le côté administratif de cette épreuve et leur donnons accès à des ressources qui favoriseront leur bien-être émotionnel. »

« Chez Empathy, nous croyons que personne ne devrait avoir à gérer seul la perte d'un être cher, explique Ron Gura, cofondateur et chef de la direction d'Empathy. Cette collaboration contribue à réimaginer ce que les services bancaires peuvent faire pour les familles. En unissant la portée et les ressources d'une institution financière de premier plan à la bienveillance humaine et à la technologie ciblée d'Empathy, nous travaillons ensemble à épauler les gens dans les moments les plus éprouvants de leur vie. De bien des façons, la TD aide à simplifier les choses tout en montrant qu'une banque peut être à la fois financièrement futée et profondément humaine. »

Les services d'Empathy seront offerts gratuitement aux clients admissibles des Services successoraux TD. L'équipe des Services successoraux TD offrira du soutien avec les décaissements, tandis qu'Empathy fournira un accès à des outils numériques et à des spécialistes en deuil. Les services ci-dessous seront également fournis :

Plan de soutien détaillé et personnalisé selon la situation et les priorités de chaque famille;

Soutien bienveillant en temps réel de spécialistes en deuil formés qui offriront des conseils et de l'aide pratiques;

Soutien en matière d'avantages et de réclamations pour aider les familles à comprendre et à recevoir ce à quoi elles ont droit;

Ressources sur le deuil, dont des guides et de la méditation audio, et un journal privé.

« Notre collaboration avec Empathy reflète notre engagement continu à donner priorité aux gens non seulement lorsqu'il est question de planification financière, mais aussi lors des transitions les plus difficiles et personnelles de leur vie, poursuit Tahia Haniff, Groupe Banque TD. Nous voulons offrir une expérience fluide qui combine les conseils financiers et les services technologiques novateurs de la TD aux outils d'Empathy pour faciliter les nombreuses étapes administratives et éprouvantes auxquelles sont confrontées les familles, et les soutenir dans ces moments douloureux. »

La TD est la première banque au Canada à offrir les services d'Empathy, un partenariat né d'un projet pilote réussi plus tôt cette année auprès des équipes Innovation de l'entreprise et Services successoraux, Services bancaires personnels au Canada de la TD. Cette collaboration avec Empathy souligne l'importance que la TD accorde aux personnes, à offrir un soutien au moment le plus important et à bâtir une confiance durable dans les moments les plus difficiles de la vie. Cette approche novatrice est favorisée par TD invente, une plateforme stratégique à l'échelle de la Banque visant à promouvoir l'innovation pertinente.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos d'Empathy

Empathy est une entreprise de technologie de premier plan qui transforme la façon dont les gens se préparent en prévision des moments les plus difficiles de la vie et dont ils composent avec ces derniers. Servant plus de 45 millions de titulaires de police ayant perdu un être cher en Amérique du Nord, Empathy collabore actuellement avec huit des plus importantes compagnies d'assurance vie aux États-Unis et continue de gérer une réclamation d'assurance vie sur cinq aux États-Unis après son traitement. Grâce à un financement de 162 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque comme Index Ventures, General Catalyst, Adams Street Partners et autres sociétés de premier ordre, ainsi qu'à des investissements stratégiques d'institutions financières mondiales et de partenaires de Empathy Alliance, Empathy conjugue innovation de pointe et compassion pour fournir un soutien inégalé en matière de deuil, de gestion successorale, de planification d'héritage et plus. Reconnue par Apple, Google Play et Fast Company, Empathy établit la norme pour le soin des familles et les avantages en milieu de travail modernes. En savoir plus : www.empathy.com .

1 Source : Empathy's 2025 Grief Tax Report, données nord-américaines

SOURCE TD Bank Group

Veuillez contacter Sarah E Miller à [email protected].