Face à la menace économique Trump, le gouvernement Legault doit s'impliquer et s'activer

QUÉBEC, le 8 janv. 2025 /CNW/ - À moins de deux semaines de l'entrée en fonction de Donald Trump, qui menace l'économie québécoise et canadienne avec des tarifs de 25%, le Québec doit se préparer activement pour protéger ses entreprises et ses travailleurs. Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, invite le premier ministre François Legault à intensifier ses efforts afin de répondre à cette situation préoccupante.

À ce titre, bien qu'il ait promis en novembre dernier de nommer un négociateur en chef pour le Québec, cette nomination n'a toujours pas eu lieu. Donald Trump a eu le temps de nommer l'ensemble de son administration, tandis que François Legault n'a même pas encore désigné la personne responsable de défendre les intérêts économiques du Québec.

Avec l'imminence de politiques protectionnistes et de tensions commerciales accrues, le gouvernement Legault devrait déjà être à l'œuvre pour protéger les emplois et les entreprises du Québec. Marc Tanguay appelle François Legault à agir immédiatement en :

Désignant sans délai un négociateur en chef pour le Québec, comme il l'a promis, afin que cette personne soit en poste avant l'assermentation de Donald Trump .



Déployant une offensive diplomatique intensive auprès des élus américains des États avec lesquels le Québec entretient des relations commerciales stratégiques, comme New York, le Vermont , le Maine et le New Hampshire .



Exigeant de tous les partenaires du Conseil de la fédération la mise en place d'une véritable cellule de crise afin d'établir une stratégie canadienne concertée qui servira les intérêts du Québec.

Le vide laissé par le départ annoncé de Justin Trudeau impose une mobilisation forte de toutes les provinces. François Legault doit s'impliquer proactivement dans le Conseil de la fédération pour que les provinces prennent la place qui leur revient et jouent un rôle décisif dans la représentation des intérêts québécois et canadiens.

« Un Québec fort et fier ne peut pas choisir l'isolement. Avec la menace de Donald Trump, les chicanes fédérales-provinciales n'ont plus leur place. Les Québécois et tous les Canadiens doivent répondre d'une même voix. La protection de notre économie et de nos emplois doit être une priorité. Nous avons un marché commun canadien qui nous assure la stabilité et la prévisibilité. Plus que jamais nous savons combien il est précieux. Nous devons tous le défendre et le faire prospérer de manière à soutenir le filet social que nous souhaitons pour nos concitoyens. Nous avons une occasion de montrer que le Québec peut jouer un rôle stratégique fort sur la scène nord-américaine, comme nous l'avons fait par le passé. M. Legault, vous devez vous impliquer et vous activer. Nous vous appuierons. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale

