FABRIQUE TON AVENIR : LA SEMAINE DU MANUFACTURIER S'ARRÊTE À DRUMMONDVILLE

DRUMMONDVILLE, QC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que se tient la première édition de la Semaine du manufacturier du 4 au 8 avril 2022, c'est chez SOPREMA à Drummondville qu'elle s'est arrêtée aujourd'hui.

Cette semaine, organisée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), alliant visites industrielles avec des jeunes et tables de discussion permet de mettre en lumière des entreprises manufacturières de plusieurs régions du Québec qui brillent par leur excellence et leur innovation.

« La Semaine du manufacturier a comme objectif de mettre en lumière le secteur manufacturier et ses opportunités notamment en favorisant l'attraction de la relève à notre secteur tout en démystifiant le travail manufacturier et en déconstruisant les préjugés. En ce sens, l'organisation de visites industrielle et d'ateliers de discussion constitue une opportunité incontournable d'inciter davantage de jeunes à choisir les métiers qu'offre le secteur manufacturier, de mettre de l'avant les formations qui s'y rattachent et de mettre en lumière des manufacturiers québécois dans diverses régions, comme SOPREMA », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Aujourd'hui, SOPREMA a accueilli une trentaine de jeunes de l'école secondaire Jean-Raimbault afin de leur faire visiter nos installations. On souhaiter ainsi semer des graines, les inspirer et leur faire découvrir des possibilités de carrière stimulantes afin de les intéresser aux métiers du secteur manufacturier », ajoute M. Richard Voyer, vice-président et directeur général Amérique du Nord chez SOPREMA, partenaire de la Semaine du manufacturier.

De plus, une table de discussion concernant les solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier a été organisée avec des entreprises manufacturières de la région. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, le député de Drummond, Martin Champoux, et la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, y ont participé.

La Semaine du manufacturier en bref

Au cours de cette semaine, plus de 350 jeunes visiteront des entreprises manufacturières dans différentes régions. De plus, des rencontres sont organisées entre des manufacturiers et des élus des différents paliers gouvernementaux afin d'aborder les solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier et les stratégies à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs.

« Nous avons plus de 31 565 postes vacants dans le secteur manufacturier. Ce ne sont donc pas les emplois stimulants qui manquent et nous devons mieux les faire découvrir, notamment auprès des jeunes. Viens fabriquer ton avenir dans le manufacturier! », conclut Mme Proulx.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier organisée par MEQ est possible grâce à nos partenaires : ABB, BRP, c'est beau studio, Kruger, SOPREMA, Énergie Valero et le gouvernement du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

