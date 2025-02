Le jeune chercheur vient de se voir mériter une prestigieuse bourse Alfred P. Sloan en physique pour ses recherches inédites sur les matériaux quantiques.

QUÉBEC et VARENNES, QC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Le professeur Fabio Boschini fait ainsi partie des 126 lauréats dévoilés aujourd'hui par la Fondation Alfred P. Sloan dans sept domaines. Les bourses Sloan soutiennent de jeunes scientifiques d'exception en début de carrière qui font preuve de créativité, d'ambition et de rigueur pour faire avancer la découverte. Ces étoiles montantes de la recherche, issues d'établissements d'enseignement américains et canadiens, sont assurément à surveiller de près puisque nombre de boursiers Sloan ont par la suite obtenu un prix Nobel.

Le professeur à l’INRS Fabio Boschini lauréat d’une prestigieuse bourse Alfred P. Sloan 2025 en physique pour ses recherches inédites sur les matériaux quantiques. Crédit : INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

« Je suis vraiment honoré d'être le premier boursier de la Fondation Alfred P. Sloan à l'INRS. La bourse Alfred P. Sloan est une belle reconnaissance du travail acharné accompli par mon équipe. Elle nous pousse à viser encore plus haut, à rêver encore plus grand et à quitter notre zone de confort pour plonger dans les profondeurs de l'inconnu et de la recherche exploratoire », lance le professeur Fabio Boschini, chercheur spécialisé en matériaux quantiques à l'INRS, lauréat d'une bourse Alfred P. Sloan 2025.

La désignation de 2025 comme Année internationale des sciences et technologies quantiques (AIST) par les Nations unies souligne l'importance croissante de la recherche quantique, illustrée par la prestigieuse bourse Alfred P. Sloan en physique décernée au professeur Boschini pour ses travaux novateurs, à l'INRS, dans le domaine des matériaux quantiques.

Des recherches sans précédent sur les matériaux quantiques

Titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en dynamique des matériaux quantiques, Fabio Boschini étudie les propriétés électroniques, magnétiques et topologiques uniques des matériaux quantiques. Pour ce faire, il utilise des techniques ultra-rapides de pointe, notamment la spectroscopie de photoémission résolue en temps et en angle (TR-ARPES). Cet outil puissant permet d'explorer les interactions dynamiques des électrons et d'effectuer des recherches sans précédent sur les matériaux quantiques par l'intermédiaire de l'interaction entre la lumière et la matière.

Depuis son arrivée au sein de l'INRS en 2020, le professeur Boschini et son équipe concentrent leurs travaux sur trois objectifs de recherche : développer et exploiter la technique TR-ARPES, révéler le rôle des interactions dynamiques entre électrons dans des supraconducteurs non conventionnels et mettre au point des techniques novatrices.

Ces recherches sur les matériaux quantiques promettent des avancées technologiques inédites qui pourraient révolutionner plusieurs aspects de notre quotidien, que ce soit dans les domaines des télécommunications, de l'information et de l'énergie.

« Je tiens à féliciter le professeur Fabio Boschini pour l'obtention de la prestigieuse bourse de recherche Alfred P. Sloan en physique. Cette distinction est une reconnaissance bien méritée pour ses contributions exceptionnelles et innovantes à la recherche sur les matériaux quantiques. L'INRS est un chef de file en recherche quantique et peut être fier de l'environnement dynamique qu'il offre à ses scientifiques de haut calibre et à sa relève dans ce domaine stratégique pour le Québec et pour l'international. Cette bourse témoigne non seulement du talent du professeur Boschini, mais également de la qualité de son équipe et des infrastructures disponibles à l'INRS », dit Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS.

Fabio Boschini a obtenu son doctorat en physique au département de physique de la Politecnico di Milano (Italie) en 2015. Il a ensuite joint le groupe d'Andrea Damascelli au Quantum Matter Institute (QMI) de l'Université de la Colombie-Britannique en tant que postdoctorant de 2015 à 2020. Professeur et chercheur au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS depuis novembre 2020, il est aussi chercheur affilié au QMI depuis 2021 et titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en dynamique des matériaux quantiques.

Fabio Boschini est un expert de premier plan dans les études fondamentales des propriétés exotiques des matériaux quantiques, en particulier des systèmes électroniques fortement corrélés tels que les supraconducteurs non conventionnels et les systèmes ordonnés de charge par l'utilisation de techniques spectroscopiques avancées résolues en momentum. Le professeur dirige notamment la station terminale de photoémission résolue en temps et en angle (TR-ARPES) à l'installation utilisateur du Laboratoire de sources femtosecondes (ALLS), et il a récemment publié la première revue complète de cette technique dans Reviews of Modern Physics, la revue de physique la plus prestigieuse au monde.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques par l'entremise de ces quatre centres : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants et étudiantes, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

