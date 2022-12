MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Express Mondor annonce l'acquisition de Transport W.J. Deans pour faire de la nouvelle entreprise l'un des plus grands groupes de transport de marchandises par remorques ouvertes au Canada. La transaction, qui voit ces deux entreprises québécoises unir leurs forces, est réalisée avec l'appui de Banque Nationale Placements PrivésMC (« BNPP ») et de Desjardins Capital qui deviennent par le fait même actionnaires minoritaires à parts égales d'Express Mondor et ses entreprises liées.

L'entreprise Express Mondor fondée en 1995 par les frères Billy, Dany et Éric Mondor se spécialise dans le transport d'équipement lourd et surdimensionné. Elle opère les bannières Express Mondor (marchandises surdimensionnées, notamment dans les secteurs de l'acier et de l'agricole), Transport L'Épiphanie (services de transport lourd pour les grands projets d'infrastructures et le secteur de la machinerie lourde) et Les Établissements Dubois (secteurs du divertissement et des métaux notamment). L'ensemble du groupe compte un parc de 130 camions et 425 remorques, pilotés par des camionneurs ayant une expertise unique dans le transport par remorques ouvertes où la rigueur opérationnelle et la sécurité jouent des rôles essentiels. L'entreprise est l'une des 100 plus grandes PME au Québec, comme établi par le journal Les Affaires ainsi que l'une des 20 plus grandes flottes du Québec selon le classement 2022 de Transport Routier.

L'entreprise Transport W.J. Deans a pour sa part été fondée en 1986 par Bill Deans. Spécialisée dans le transport de métaux à l'aide de matériel routier avant-gardiste, l'entreprise compte son siège social à Delson et un terminal à Stoney Creek, en Ontario. En plus des 35 voituriers exclusifs à l'entreprise, Transport W.J. Deans possède un parc de 40 camions et 125 remorques, ainsi qu'une équipe expérimentée en transport de produits métallurgiques lourds. Les dirigeantes de l'entreprise, Victoria et Valérie Deans, ont assuré la relève familiale et elles poursuivront leur engagement au sein de la nouvelle entreprise pour faciliter la transition.

« Le secteur du camionnage spécialisé demeure fragmenté et présente plusieurs occasions pour une organisation comme la nôtre avec une feuille de route reconnue, une image de marque forte, des assises financières solides et un plan de croissance clair. L'acquisition d'une société d'envergure comme Transport W.J. Deans, qui dessert déjà de nombreux États américains et clients majeurs, permet d'accroitre notre rayonnement à travers l'Amérique du Nord. Je souhaite la bienvenue à toute l'équipe de Transport W.J. Deans et je les remercie pour leur confiance. Ensemble, nous irons plus loin », a affirmé Éric Mondor, président et chef de la direction d'Express Mondor.

« Nous sommes fières de l'expertise de pointe qui a été bâtie au sein de Transport W.J. Deans ces 35 dernières années. Cette expertise continuera de grandir au sein d'Express Mondor, une société de transport qui partage notre passion et nos valeurs. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accentuer la synergie déjà existante afin de contribuer aux prochaines étapes du plan de croissance en compagnie de nos équipes », ont soutenu Victoria et Valérie Deans, respectivement présidente et vice-présidente de Transport W.J. Deans.

« Express Mondor jouit d'une excellente réputation. L'entreprise est centrée sur les besoins de ses clients et comptera plus que jamais une taille critique permettant de répondre à des demandes de grande envergure », explique Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale. « BNPP accompagne des entrepreneurs dynamiques avec une vision distinctive du développement de leur entreprise. Ce faisant, nous permettons aussi à des clients investisseurs de la Banque Nationale de conjuguer diversification et impact local en participant à nos côtés à l'essor de leurs entreprises. »

« En participant à de nombreux projets structurants comme le pont Champlain, le REM ainsi qu'à plusieurs chantiers majeurs dans le domaine de l'énergie, Express Mondor s'est construite une excellente réputation dans l'industrie du transport hors norme », souligne Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital. « L'acquisition de Transport W.J. Deans permettra à l'entreprise de mieux se positionner en Ontario et de diversifier sa clientèle ainsi que ses services. Desjardins Capital est très fier d'appuyer la croissance de cette entreprise familiale. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 404 milliards de dollars au 31 octobre 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 29 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

MC Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web .

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Simon Riopel, Vice-président, Ressources humaines, Express Mondor, Tél. : 450 586-6662, [email protected]; Stéphanie Rousseau, Conseillère senior, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-5684, [email protected]; Desjardins Capital, [email protected]