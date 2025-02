Expositions agricoles au Québec - Reconduction du Programme d'appui aux expositions agricoles jusqu'en 2027

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce le renouvellement du Programme d'appui aux expositions agricoles jusqu'en 2027, ce qui permettra de soutenir les événements des trois prochaines années. Doté d'une enveloppe de 7 millions de dollars, ce programme vise à promouvoir l'agriculture et l'agroalimentaire québécois auprès de la population, tout en soutenant le développement des expositions agricoles et sectorielles dans 12 régions administratives du Québec.

Les expositions agricoles, qui attirent chaque année plus d'un million de visiteurs, sont des lieux de rencontre privilégiés entre consommateurs et agriculteurs. Elles constituent aussi une vitrine exceptionnelle pour le milieu agricole québécois, mettant en valeur la diversité et la qualité des produits de chez nous. Ces événements proposent une multitude d'activités pour tous les âges, tels que jugements d'animaux, kiosques de produits du terroir, ateliers informatifs, mini-fermes, manèges et spectacles.

Soulignons aussi que les expositions agricoles contribuent à améliorer la qualité des élevages et qu'elles encouragent la relève agricole. Grâce aux jugements d'animaux, les éleveurs ont l'occasion de présenter leurs meilleures bêtes et de bénéficier de l'expertise de juges qualifiés. Les jeunes éleveurs qui participent à ces jugements ont, quant à eux, la chance de côtoyer des mentors, d'acquérir de nouvelles connaissances et de nourrir leur passion pour le métier.

La nouvelle mouture du programme a été conçue pour répondre aux besoins actuels des expositions et pour en simplifier la gestion administrative.

« Partout sur le territoire du Québec, les expositions agricoles et sectorielles font briller le travail et la passion de nos producteurs et productrices. Leur caractère rassembleur permet de rapprocher les gens qui visitent de ceux et celles qui nous nourrissent tous les jours. En investissant dans ces événements festifs et éducatifs, votre gouvernement contribue concrètement à l'avenir de notre agriculture et à la vitalité de nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

On compte actuellement 28 expositions agricoles et 3 expositions sectorielles réparties dans 12 régions administratives du Québec.

Le programme s'inscrit dans les objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, en contribuant à accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les consommateurs, à promouvoir et à valoriser les produits bioalimentaires du Québec, à promouvoir la santé et le bien-être des animaux ainsi qu'à développer l'attractivité des territoires (piste de travail 4.4.2).

