Explosions à Beyrouth - Le gouvernement du Québec accorde une aide humanitaire de 1 M$ à six organismes de coopération internationale

QUÉBEC, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce que six organismes québécois de coopération internationale (OCI), œuvrant au Liban en collaboration avec des partenaires locaux, se partageront l'aide financière totalisant 1 M$ pour soutenir des projets d'action humanitaire d'urgence destinés à la population civile durement éprouvée par les explosions qui ont dévasté Beyrouth, le 4 août dernier. Les projets ont été choisis parmi ceux proposés à la suite de l'annonce de cette aide financière, le 6 août.

Les organismes qui bénéficieront de cette aide financière sont :

Collaboration Santé Internationale (CSI)

Développement et Paix (DP)

Humanité & Inclusion (HI)

Médecins du Monde (MdM)

Oxfam-Québec

Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (HPIC)

Les organismes devaient déposer leur proposition dans le cadre d'un appel à projets. L'évaluation de l'octroi de l'action humanitaire d'urgence et la sélection des projets retenus a été effectuée selon les critères du Programme québécois de coopération internationale (PQDI), volet « aide d'urgence ». Les projets retenus sont concentrés dans les domaines de la santé physique et mentale, du soutien psychosocial, de l'appui aux entreprises ainsi que de la fourniture de matériel médical et de l'habitation. Ils seront réalisés dans les quartiers et avec les populations libanaises les plus touchés par les explosions.

Ce soutien du Québec s'inscrit dans l'esprit de solidarité qui engage les États et gouvernements membres de la Francophonie envers l'un des leurs. Cette décision constitue une réponse concrète du Québec à l'appel de solidarité envers le Liban de la secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo.

Citation :

« Je suis persuadée que ces organismes de coopération internationale sauront mettre à profit leurs ressources pour soutenir les populations libanaises durement éprouvées par cette catastrophe. En plus d'être activement engagés sur le terrain, ils ont depuis longtemps fait la preuve de leur grande capacité à intervenir avec efficacité pour répondre aux besoins humains les plus pressants.

Le Québec et le Liban sont unis par la langue française et leur appartenance à la Francophonie. Ces liens naturels ont contribué à faire naître chez nous une communauté libanaise forte et dynamique. Je tiens à transmettre de nouveau toute la solidarité des Québécoises et des Québécois au peuple libanais ».

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants et détails des projets :

Développement et Paix - 200 000 $ : Soutien psychologique et psychosocial, soins de santé primaires, matériel d'hygiène aux personnes libanaises, migrantes et réfugiées touchées.

Soutien psychologique et psychosocial, soins de santé primaires, matériel d'hygiène aux personnes libanaises, migrantes et réfugiées touchées. Oxfam-Québec - 200 000 $ ­: Appui aux micro-, petites et moyennes entreprises touchées pour redémarrer et maintenir leurs opérations.

Appui aux micro-, petites et moyennes entreprises touchées pour redémarrer et maintenir leurs opérations. Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (HPIC) - 200 000 $ : Médicaments et fournitures médicales, soutien à la réhabilitation des infrastructures endommagées.

Médicaments et fournitures médicales, soutien à la réhabilitation des infrastructures endommagées. Humanité & Inclusion - 150 000 $ : Accès aux services de santé primaires, réadaptation physique et fonctionnelle, aide à la mobilité et soutien psychosocial.

Accès aux services de santé primaires, réadaptation physique et fonctionnelle, aide à la mobilité et soutien psychosocial. Médecins du Monde - 150 000 $ : Accès aux services de santé (fournitures médicales, systèmes de référencement), y compris le niveau de réponse à la COVID-19, en plus de documenter et de diffuser les impacts environnementaux de l'explosion et ses effets sur la santé des communautés affectées.

Accès aux services de santé (fournitures médicales, systèmes de référencement), y compris le niveau de réponse à la COVID-19, en plus de documenter et de diffuser les impacts environnementaux de l'explosion et ses effets sur la santé des communautés affectées. Collaboration Santé Internationale - 100 000 $ : Équipement médical de première nécessité aux établissements de santé touchés, matériel orthopédique pour les unités d'hospitalisation, mobilier et matériel scolaire.

