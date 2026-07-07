Explorance rend hommage à 23 organisations lors de la première édition des Prix d'excellence en apprentissage Metrics That Matter à Explorance World 2026

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Explorance est fière d'avoir récompensé 23 organisations à titre de lauréates de la toute première édition des Prix d'excellence en apprentissage Metrics That Matter d'Explorance, lors d'une cérémonie spéciale tenue dans le cadre d'Explorance World 2026. Ces prix soulignent les réalisations exceptionnelles d'organisations qui se distinguent par l'excellence de leurs pratiques en matière de mesure de l'apprentissage, d'impact et de valeur stratégique, selon trois niveaux de performance : Or, Argent et Bronze.

Les prix sont attribués selon des critères d'évaluation rigoureux fondés sur des indicateurs clés de performance (KPI) essentiels en apprentissage, notamment la satisfaction des apprenants, le Net Promoter Score (NPS), la réduction du Scrap Learning (apprentissage non retenu) et l'amélioration estimée de la performance. Les organisations honorées incarnent les meilleures pratiques en développement des compétences, en offrant non seulement des programmes de formation efficaces, mais également des résultats d'affaires mesurables.

L'importance de ces prix a également été mise en lumière par deux conférences principales présentées lors d'Explorance World. Steve Lange, directeur général de l'unité d'affaires Metrics That Matter, a présenté une conférence intitulée « La vision et la feuille de route de MTM : optimiser la valeur des investissements en apprentissage ». Il y a souligné la pression croissante exercée sur les équipes d'apprentissage et développement (L&D) pour aller au-delà de la simple prestation de formations afin de développer des compétences essentielles, démontrer leur valeur pour l'entreprise et optimiser les investissements. Il a également présenté l'évolution de MTM, qui passe d'outils traditionnels de mesure à des capacités d'intelligence prédictive, de recommandations prescriptives et d'optimisation continue, permettant aux organisations d'obtenir plus rapidement des informations exploitables et d'intégrer l'intelligence de l'apprentissage aux décisions d'affaires.

En complément de cette vision tournée vers l'avenir, Michael Rochelle, chef de la stratégie chez Brandon Hall Group, a présenté une conférence intitulée « Performance ou pertinence : le moment décisif pour les équipes L&D et Talent ». Il a mis en évidence le défi urgent auquel sont confrontés les responsables de l'apprentissage : démontrer clairement l'incidence des initiatives de formation sur les résultats de l'entreprise. Selon lui, les fonctions d'apprentissage doivent évoluer d'un simple rôle de production de rapports d'activité vers celui de moteur stratégique de l'entreprise, sous peine de perdre leur pertinence. Ses observations ont également mis en lumière les attentes croissantes envers les chefs de la direction de l'apprentissage (CLO), appelés à démontrer le rendement du capital investi (ROI), influencer les orientations stratégiques et contribuer de façon mesurable au succès organisationnel.

« Les lauréats de cette année représentent l'avant-garde d'une transformation majeure en apprentissage et développement », a déclaré Steve Lange, directeur général de Metrics That Matter. « Ils démontrent comment les données, l'influence stratégique et les résultats mesurables peuvent répondre aux attentes croissantes des entreprises. »

Les Prix d'excellence en apprentissage MTM renforcent également l'importance de plateformes normalisées et complètes de mesure de l'apprentissage, qui permettent aux chefs de la direction de l'apprentissage et aux responsables de la formation de répondre à des questions essentielles telles que : à quoi ressemble l'excellence, comment l'apprentissage contribue aux résultats d'affaires et où investir les ressources pour obtenir le meilleur rendement.

Lauréats:

Prix Or (Top 5 % des performances)

Belle Tire

Heartland Dental

Kuwait Institute of Banking Studies

United Health Group

Prix Argent (Top 10 % des performances)

Pratt & Whitney Customer Training

Regeneron Pharmaceuticals

Saudi Aramco

T-Mobile Corp

Prix Bronze (Top 25 % des performances)

Allegion

Aramco LDD

Blue Cross Blue Shield of Alabama

Blue Cross Blue Shield of Michigan

Christiana Care

DP World

Federal Express

Johnson Controls International

Optum UHG

Palo Alto Networks

Petronas Group

SLB

Thermo Fisher Clinical Research

T-Mobile Customer Management

Trinity Health

Explorance World 2026 a réuni des professionnels de l'apprentissage et du développement, des stratèges en apprentissage et des leaders de l'industrie afin d'explorer les tendances émergentes, les cadres pratiques et les analyses avancées qui façonnent l'avenir du développement de la main-d'œuvre.

« Ensemble, ces prix et ces conférences démontrent que l'avenir de la mesure de l'apprentissage repose sur la capacité des organisations d'apprentissage à devenir de véritables partenaires stratégiques de l'entreprise. Pour y parvenir, elles doivent être en mesure de prédire les résultats d'affaires, d'orienter les décisions stratégiques et de favoriser l'amélioration continue de la performance des effectifs à grande échelle », a conclu Michael Rochelle, chef de la stratégie chez Brandon Hall Group.

À propos des Prix d'excellence en apprentissage MTM

Les Prix d'excellence en apprentissage MTM reconnaissent les organisations qui se distinguent par leur rendement exceptionnel en matière de mesure de l'apprentissage et de résultats de formation. Les lauréats sont sélectionnés selon une analyse comparative rigoureuse fondée sur quatre indicateurs clés : la moyenne des scores sur l'échelle de Likert, le Net Promoter Score (NPS), la réduction du Scrap Learning (apprentissage non retenu) et l'amélioration estimée de la performance.

S'appuyant sur des milliards de points de données recueillis grâce au cadre normalisé de mesure de MTM, ces prix mettent en lumière les organisations qui incarnent l'excellence en apprentissage fondée sur les données et qui font preuve d'un leadership stratégique en apprentissage et développement (L&D).

À propos d'Explorance

Fondée à Montréal en 2003, Explorance est une entreprise mondiale spécialisée en analytique de la rétroaction qui aide les organisations à mieux écouter, à agir avec confiance et à favoriser une croissance durable.

Explorance accompagne plus de 1 000 organisations dans plus de 50 pays, dont 30 % des meilleures universités au monde et 25 % des entreprises du Fortune 500. L'entreprise propose des plateformes spécialement conçues à cette fin, notamment Blue, MLY, MTM et BlueX, ainsi que des services-conseils spécialisés en gestion du changement et en analytique.

Avec plus de 25 millions d'utilisateurs et plus de 2 milliards de points de données de rétroaction, Explorance permet aux établissements d'améliorer l'efficacité de l'enseignement, l'engagement des employés et l'impact des initiatives d'apprentissage. Forte de plus de vingt ans d'innovation et d'un taux de fidélisation de la clientèle supérieur à 95 %, Explorance est reconnue par Gartner, les QS Reimagine Education Awards, les Brandon Hall Group Excellence Awards et Great Place to Work®.

Pour en savoir plus : www.explorance.com/fr/

SOURCE eXplorance inc.

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