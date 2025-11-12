MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Explorance, chef de file canadien dans le domaine de l'intelligence du feedback et de l'IA responsable, annonce aujourd'hui le lancement de MLY 3.1 à tous ses clients canadiens. Conçue pour offrir des informations sans intrusion, cette version apporte des avancées majeures en matière d'analyse de l'évolution du sentiment, de détection de risques pour la sécurité psychologique, d'anonymisation multilingue et de synthèse intelligente via des modèles IA flexibles -- le tout dans le respect total des normes canadiennes en matière de confidentialité et de souveraineté des données.

« MLY 3.1 marque une étape transformative vers une compréhension qui respecte la vie privée, la culture et le contexte, » déclare Samer Saab, PDG d'Explorance. « Les organisations peuvent désormais agir plus rapidement et plus intelligemment -- sans compromettre les principes éthiques de l'IA ni les lois canadiennes sur la protection des données. »

Nouveautés de MLY 3.1 : Transformer le feedback en intelligence exploitable

Amélioration des fonctionnalités d'anonymisation

Renforcez votre engagement envers la sécurité psychologique tout en donnant plus d'autonomie à vos utilisateurs pour anonymiser les commentaires sensibles, grâce à une gouvernance centralisée puissante.

Anonymisez automatiquement les noms ou identifiants en français comme en anglais, tout en conservant le contexte.

Comprenez les réponses courtes ou vagues en les contextualisant avec la question initiale, pour une couverture analytique accrue.

Identifiez les commentaires sensibles grâce à une catégorisation détaillée (ex. harcèlement, bien-être, discrimination, infraction aux règles).

Choisissez entre les modèles IA hébergés par Explorance (conformes aux normes canadiennes) ou utilisez votre propre LLM en toute sécurité.

Qu'est-ce que MLY ? L'avenir de l'intelligence qualitative

MLY est la plateforme d'analyse qualitative par IA d'Explorance, conçue pour aider les organisations à réduire la surcharge de questionnaires et à tirer parti des commentaires déjà existants.

Avec trois modèles spécialisés -- MLY Étudiants, MLY Apprenants en entreprise, et MLY Employés -- la plateforme permet d'analyser les retours ouverts issus d'enquêtes, d'évaluations, de formulaires ou de systèmes tiers pour en extraire le sentiment, les thèmes, les signaux de risque et des pistes d'amélioration concrètes.

Fonctions principales de MLY :

Analyse à grande échelle -- Classez par catégories et interprétez des milliers de commentaires ouverts en quelques minutes.

Détection de sentiments et de thèmes -- Identifiez ce qui compte le plus et ce que ressentent vos répondants.

Résumés IA -- Obtenez des synthèses claires sous forme de points clés, sans lire tous les commentaires.

Sécurité psychologique -- Détectez les propos sensibles, anonymisez les données, et appliquez vos politiques de modération.

Intégration facile -- Fonctionne avec Blue, MTM et d'autres plateformes de collecte.

Multilingue par conception -- Analysez, anonymisez et résumez en français, anglais et plus encore.

Protéger les données canadiennes : conçue et hébergée au Canada

Alors que de nombreuses plateformes de feedback reposent sur des infrastructures cloud étrangères, MLY 3.1 se distingue en étant développée et hébergée intégralement au Canada -- garantissant une conformité totale avec les normes canadiennes en matière de confidentialité et une protection contre tout accès extraterritorial.

MLY 3.1 respecte pleinement :

La LPRPDE (loi fédérale sur la protection des données personnelles)

La Loi 25 (anciennement projet de loi 64, Québec)

La FIPPA / MFIPPA (Ontario)

La loi sur la protection de la vie privée (Colombie-Britannique)

« Explorance MLY 3.1 illustre la puissance de l'IA décisionnelle canadienne - où l'intelligence éclaire l'action et l'éthique guide l'innovation, » ajoute Saab. « C'est ainsi que les plateformes conçues au Canada façonnent le paysage mondial de l'IA avec sécurité, responsabilité et impact humain. »

Disponibilité

MLY 3.1 est disponible pour tous les clients canadiens dès maintenant.

La plateforme est hébergée dans des centres de données canadiens et respecte les engagements d'Explorance en matière d'IA responsable.

À propos d'Explorance

Explorance est un leader mondial basé à Montréal dans le domaine de l'analyse du feedback et de l'IA responsable. Grâce à des plateformes comme Blue, MLY, BlueX et MTM, Explorance aide les organisations des secteurs de l'éducation, du gouvernement et de l'entreprise à bâtir des cultures de confiance et d'apprentissage. Explorance est fièrement canadienne, certifiée SOC2, et dessert des clients dans plus de 40 pays.

https://www.explorance.com/fr/products/mly

Siège social : Montréal, Québec

CONTACT: [email protected]

SOURCE eXplorance inc.