Experts de l'UQAM - Les élections municipales au Québec

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les prochaines élections générales québécoises auront lieu le 7 novembre prochain dans plus de 1 100 municipalités. La plus longue campagne électorale des vingt dernières années au Québec vient d'être lancée. En raison de la pandémie et pour favoriser le vote par correspondance, les quelques 8 000 élus municipaux, qui disposent de 52 jours pour convaincre leurs électeurs, ont commencé leur travail sur le terrain. Les enjeux, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou communicationnels sont cruciaux. Des spécialistes de diverses disciplines de l'UQAM sont disponibles pour les décortiquer.



Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement.

Cette liste pourrait faire l'objet de mises à jour ou d'ajouts.

Liste d'experts

Hélène Bélanger

Professeure, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

Membre, Collectif de recherche et d'action sur l'habitat (CRACH)

*Disponible pour des entrevues en français et en anglais

**Indisponible le mardi et le jeudi

Tél. 514 987-3000, poste 5080

Tél. cellulaire disponible sur demande

[email protected]

Champs d'expertise :

Gentrification

Droit au logement

Mixité sociale

Frédéric Castel

Chargé de cours, Départements d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM et de sciences des religions

[email protected]

Champs d'expertise :

Décodage de la géographie électorale à l'échelle des sections de vote (indices socioéconomiques, ethnoculturels, urbains)

Vote de la diversité ethnique et religieuse

Partis politiques et représentativité des candidats de la diversité

Pierre Delorme

Chargé de cours, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

[email protected]

Champs d'expertise :

Politique urbaine

Élections municipales

Montréal et sa région

Gouvernance

Nathalie Drouin

Professeure, Département de management ESG UQAM

Directrice exécutive, KHEOPS

Tél. 514 987-3000, poste 3463

Tél. cellulaire : 514 378-9820

[email protected]

Champs d'expertise :

Enjeux de gouvernance

Grands projets d'infrastructure

Florence Junca-Adenot

Professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

Fondatrice, Forum URBA 2015

Tél. 514 987-3000, poste 2264

[email protected]

Champs d'expertise :

Gouvernance métropolitaine

Gestion du transport

Financement du transport

Enjeux de la ville de l'avenir

Gestion des grands projets urbains

Anne Latendresse

Professeure, Département de géographie

*Disponible pour des entrevues en français et en anglais

Tél. cellulaire disponible sur demande

[email protected]

À lire : La bataille de Montréal, Nouveaux Cahiers du socialisme no. 26, Automne 2021

Champs d'expertise :

Gouvernance municipale (aux échelles de la ville et des arrondissements)

Femmes et élections

Femmes et logement

Démocratie participative

Mouvements sociaux pour le droit à la ville

Enjeux d'aménagement

Pierre Lefebvre

Professeur associé, Département des sciences économiques, ESG UQAM

Tél. 514 987-3000, poste 8373

[email protected]

Champs d'expertise :

Fiscalité et taxes foncières

Philippe Lupien

Professeur, École de design

Architecte de projets culturels

Membre, C.A. de l'Association des architectes paysagistes du Québec

Rédacteur en chef, Revue ARQ

Tél. cellulaire disponible sur demande

[email protected]

Champs d'expertise :

Le développement urbain

Le patrimoine naturel et culturel, religieux et moderne

Le REM

La mobilité

Le développement de nouveaux quartiers d'habitations ou des quartiers mixtes

Les grands espaces verts, comme le parc Jean-Drapeau

Bernard Motulsky

Professeur, Département de communication sociale et publique

Titulaire, Chaire de relations publiques et communication marketing

Tél. 514 987-3000, poste 0859

Tél. cellulaire : 514 898-9454

[email protected]

Champs d'expertise :

Relations publiques

Relations de presse et médias

Communication stratégique et gestion d'image

Communication de risque et de crise

Caroline Patsias

Professeure, Département de science politique

*Indisponible le vendredi après-midi

Tél. cellulaire disponible sur demande

[email protected]

Champs d'expertise :

La politisation des citoyens

La politisation de ce palier politique (montée des axes droite gauche et identités)

La vie politique municipale

Le rôle des partis politiques

Les propositions concernant les prérogatives "étatiques" dont devrait être dotée Montréal

La compétition électorale à ce palier politique

Danielle Pilette

Professeure associée, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM

Tél. 514 987-3000, poste 8544

Tél. cellulaire : 514 746-6439

[email protected]

Champs d'expertise :

Politique municipale et métropolitaine

Gestion municipale et fiscalité

Éthique des élus municipaux et gestion des conflits locaux

Grands projets, consultation et transformation municipale

Luc-Normand Tellier

Professeur émérite, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

Tél. 514 987-4121

[email protected]

Champs d'expertise :

Économie spatiale, urbaine et régionale

L'étalement urbain dans toutes ses dimensions : coût, temps perdu, mesures, remèdes, responsabilités des divers paliers de gouvernement, comparaison avec Toronto et Québec, etc.

Nelu Wolfensohn

Professeur, École de design

Tél. 514 987-3000, poste 3928

[email protected]

Champs d'expertise :

Communication par images

Analyse des messages visuels subliminaux des partis

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Rose-Aline LeBlanc, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, [email protected], twitter.com/RoseAlineLeBlan

Liens connexes

https://uqam.ca/