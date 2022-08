Experts de l'UQAM - La rentrée sous toutes ses facettes

MONTRÉAL, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - La rentrée est synonyme d'effervescence, de nouveautés, de découvertes et de créations, mais également d'appréhensions et d'adaptation. Dans cette période post-pandémique et de relance, que nous réserve l'automne 2022?

Des expertes et experts de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), spécialistes, par exemple, de l'éducation, de la santé, de la culture ou du retour au travail sont disponibles pour répondre aux questions des médias au sujet de cette rentrée automnale.

Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement.

Cette liste pourrait faire l'objet de mises à jour ou d'ajouts.

La rentrée scolaire

Jonathan Bluteau

Professeur, Département d'éducation et formation spécialisées

Membre, Chaire UNESCO de développement curriculaire

Membre, Centre d'études sur l'apprentissage et la performance

Champs d'expertise :

Construction d'écoles et projet Lab-École

Offre de services et santé mentale à l'école

Patrick Charland

Professeur, Département de didactique

Co-titulaire, Chaire UNESCO de développement curriculaire

Champs d'expertise :

Impacts d'arrêts scolaires prolongés sur l'apprentissage des enfants

Impacts d'arrêts scolaires prolongés sur les pratiques des enseignants

Réorganisation des curriculums et des programmes d'études

Benoît Duguay

Professeur, Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM

Champs d'expertise :

Utilisation des technologies par les étudiants

Commercialisation de biens et de services à l'occasion de la rentrée scolaire

Comportement d'achat des étudiants

Marketing orienté vers les étudiants

Isabelle Gauvin

Professeure, Département de didactique des langues

Directrice, Centre d'étude sur l'apprentissage et la performance (CEAP UQAM)

Directrice, Centre d'aide en français écrit et oral (CAFÉO)

Champs d'expertise :

Enseignement et apprentissage du français langue d'enseignement au secondaire - Plus précisément la didactique de la grammaire

Formation des enseignants à l'enseignement de la grammaire

Compétence linguistique des enseignants

Isabelle Plante

Professeure, Département de didactique

Titulaire, Chaire de recherche UQAM sur l'égalité des genres à l'école (CRC-DiGÉ)

Membre, Centre d'études sur l'apprentissage et la performance (CEAP UQAM)

Champs d'expertise :

Motivation et engagement scolaires

Pratiques parentales de soutien scolaire

Anxiété de performance chez les jeunes

Émilie Tremblay-Wragg

Professeure, Département de didactique

Cofondatrice, Thèsez-vous

Champs d'expertise :

Stratégies pédagogiques à tous les ordres d'enseignement

Enseignement et apprentissage actif

Formation des enseignants

Rédaction académique

Retraite de rédaction

Stéphane Villeneuve

Professeur, Département de didactique

Directeur, Programme en intégration du numérique en milieu scolaire

Champs d'expertise :

Éducation

Le numérique en éducation

Cyberharcèlement

Cyberintimidation

Citoyenneté numérique

Réseaux sociaux

La rentrée en santé

Benoit Barbeau

Professeur, Département des sciences biologiques

Membre, Centre d'Excellence en Recherche sur le Maladies Orphelines - Fondation Courtois (CERMO-FC)

Membre, Réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec (RISUQ)

Champs d'expertise :

Virologie

VIH et autres rétrovirus humains

Coronavirus humains

Décontamination des EPI et des surfaces

Transmission entre générations, immunité, immunité collective naturelle

Influenza et autres maladies saisonnières

Vaccin

Transmission par aérosol

Port du masque

Geneviève Beaulieu-Pelletier

Psychologue clinicienne

Conférencière

Professeure associée, Département de psychologie UQAM

Champs d'expertise :

Santé mentale

Stress et anxiété de la rentrée

Accompagnement de son enfant (ex. retour à l'école, adaptation, anxiété)

Le vécu émotionnel des parents face à la rentrée

Charge mentale des parents

Comment maintenir notre santé mentale

Rentrée professionnelle : enjeux du mode de travail hybride

Ralentir le rythme, repenser son quotidien

Résilience et stratégies d'adaptation

Gestion des émotions

La rentrée politique

Frédérick Guillaume Dufour

Professeur, Département de sociologie

Champs d'expertise :

Élections québécoises

Nouveau cours d'éducation à la citoyenneté

Nationalisme, populisme, antisémitisme

Politique au Canada et en Allemagne

et en Allemagne Sociologie politique

Alexander Macleod

Professeur associé, Département de science politique

Membre, Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM)

Champs d'expertise :

Politique intérieure et extérieure du Royaume-Uni

Le Brexit et ses suites

La question écossaise

Politique intérieure de l'Espagne

Patrick White

Professeur, École des médias

Champs d'expertise :

Élections québécoises : couverture médiatique, réseaux sociaux, stratégies politiques, points de vue du Canada anglais, etc.

anglais, etc. Élections de mi-mandat aux États-Unis

Information internationale

Arts et culture au Québec

Le retour au travail

Caroline Coulombe

Professeure, Département de management ESG UQAM

Membre, Comité scientifique, Chaire de gestion de projet

Membre, Comité scientifique, Observatoire canadien des crises et de l'aide humanitaire (OCCAH)

Champs d'expertise :

Gestion de crise organisationnelle

crise organisationnelle Leçons apprises et enjeux éthiques de la pandémie

Collaboration dans les écosystèmes de parties prenantes élargies

Collaboration sous toutes ses formes en organisation

Projets majeurs et collaboration

Denis Morin

Professeur, Département d'organisation et ressources humaines ESG UQAM

Champs d'expertise :

Leadership

Climat de travail

Relations avec les collègues de travail

Intelligence émotionnelle en milieu de travail

Supervision du personnel

Évaluation et gestion du rendement - gestion des employés difficiles

Mieux-être au travail - adaptation au travail

D'autres rentrées

Anouk Bélanger

Professeure, Département de communication sociale et publique

Champs d'expertise:

Rentrée culturelle

Culture et ville

Culture populaire et médias de masse

Sport

Action et médiation culturelle

Danick Trottier

Professeur, Département de musique

Champs d'expertise :

La rentrée musicale

Musique contemporaine

Musique populaire

Chanson québécoise

Histoire de la musique

Sociomusicologie

SOURCE Université du Québec à Montréal

