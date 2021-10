Experts de l'UQAM - COP26 de Glasgow sur les changements climatiques

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 26, accueillie par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie, se tiendra du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Quels sont les enjeux, les embûches et les perspectives de cette conférence?





Le premier tome du 6e Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publié en août 2021, portant sur les bases physiques du climat souligne que l'empreinte humaine dans les systèmes climatiques est sans équivoque et que ses effets continueront de se manifester bien après une nécessaire diminution des émissions de GES. Selon ce rapport, limiter la hausse de la température globale à 1,5 °C - cible arrêtée lors de l'Accord de Paris en 2015 - est encore possible, mais l'humanité ne semble pas engagée dans cette voie.

Des professeurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) sont disponibles pour aborder ces questions.

Philippe Gachon

Professeur, Département de géographie

Directeur général du RIISQ (Réseau Inondations InterSectoriel du Québec)

Champs d'intérêt

Retour sur la COP21

Les priorités de la COP26

Récents rapports du GIEC

Conséquences du réchauffement

Crédibilité des prévisions à long terme sur le climat

Causes anthropiques du réchauffement

Risques climatiques et points de bascule

Maya Jegen

Vice-doyenne à la recherche et professeure, Faculté de science politique et de droit

Champs d'intérêt

Politique climatique et énergétique

Négociations à la COP26 (coalitions, rapports de force)

Sebastian Weissenberger

Professeur associé, Institut des sciences de l'environnement, UQAM

Professeur en sciences de l'environnement, Université Téluq

Champs d'intérêt

Adaptation aux changements climatiques, recherches partenariales et participatives, zones côtières et augmentation du niveau de la mer

Bilan de C de la production énergétiques, politiques énergétiques, évaluation environnementale stratégique

C de la production énergétiques, politiques énergétiques, évaluation environnementale stratégique Climatosceptiques et représentation des changements climatiques dans les médias

Négociations climatiques de la CNUCC au protocole de Kyoto à l'Accord de Paris , questions d'équité et justice climatique

À LIRE : Des Uqamiens à la COP26 - Mark Purdon est l'un des Uqamiens qui seront à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, paru dans le portail de nouvelles Actualités UQAM le 19 octobre 2021.

